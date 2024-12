Meghan Markle amenaza con abandonar a Harry en Navidad si va a visitar a Carlos III

Uno de los conflictos más candentes dentro de la Casa Real Británica, es el que ha enfrentado a los Duques de Sussex con la familia Windsor. Un conflicto que se remonta a 2020, cuando Meghan y Harry decidieron abandonar su vida en Gran Bretaña para comenzar de nuevo y lejos de la Realeza, en Estados Unidos, donde llevan ya más de cuatro años establecidos y alejados de Carlos III y el resto de miembros de la familia Windsor. Algo que no gustó nada a la Casa Real británica.

Dicho enfrentamiento acabó provocando una auténtica guerra entre Meghan Markle y Harry y el resto de la Realeza, algo que no ha perdonado la actriz estadounidense, la cual, lejos de pensar en acercar posturas, está cada vez más convencida de querer estar lejos de los Windsor. Una situación que, como han desvelado fuentes cercanas, no acaba de sentar bien a un Harry al que sí que le gustaría comenzar a estar más cerca de su familia. Algo que no gusta nada a Meghan.

Meghan ya ha avisado a Harry, que viajar a Gran Bretaña traerá consecuencias

En este sentido, y con la llegada de la Navidad, fuentes cercanas aseguran que Harry estaría planteando la posibilidad de viajar a Reino Unido para pasar las fiestas cerca de su familia. Especialmente, junto a Carlos III, que está atravesando una etapa especialmente delicada en cuanto a su salud. Y es que, tan grave es la realidad del Rey de Gran Bretaña, que podríamos estar ante su última Navidad, algo que, según hemos podido saber, ha hecho que Harry se plantee regresar a su país.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Meghan Markle no está por la labor de viajar a Gran Bretaña o de pasar la Navidad separada de su marido, solo por darle el gusto a Carlos III. Y ya habría amenazado a Harry con dejarlo en el caso de que decidiera irse a Reino Unido para estar con su familia en estas fechas. Dejando así, al Duque de Sussex, entre la espada y la pared.

Meghan no sería bienvenida en Buckingham

Por otro lado, cabe destacar que, mientras que Harry sí que tendría abiertas las puertas de Buckingham, Meghan Markle difícilmente sería aceptada por la Casa Real, donde han vetado completamente a la actriz norteamericana. Pues, ni Carlos, ni Kate Middleton ni Camilla Parker Bowles quieren cerca a la norteamericana, a la cual siempre han acusado de estar con Harry por puro interés.

Así pues, el Príncipe Harry ya sabe que si acaba viajando a Reino Unido para pasar la Navidad, cerca de su padre Carlos III, Meghan Markle no estará nada contenta y le podría acabar pidiendo un divorcio que lleva tiempo sonando.