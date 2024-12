Meghan Markle ha abandonado al Príncipe Harry y celebrará el año nuevo con Archie y Lilibet

Tras un año 2024 lleno de problemas y de crisis matrimoniales, Meghan Markle y el Príncipe Harry están llegando a una peligrosa recta final de año en el que su relación podría recibir un nuevo y duro golpe, hasta ahora sin precedentes. Y es que, en esta fiesta de final de año, Meghan Markle habría tomado la decisión de dejar solo a su marido para irse, junto a sus hijos, Archie y Lilibet, a celebrar la entrada de este nuevo 2025, junto al resto de sus familiares, lo que dejaría solo y sin plan alguno al Príncipe Harry.

Ante esta situación, según han revelado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, Meghan Markle habría tomado dicha decisión a última hora y dejando sin ningún tipo de posibilidad de reacción al Príncipe Harry, quien, lejos de tener cerca a su esposa, ha visto como la única opción que le queda encima de la mesa es el de seguir a Meghan e irse con sus suegros, a pesar de que no sea su opción favorita, pues, el Duque de Sussex hubiera preferido viajar hasta Reino Unido para estar cerca de los suyos en la última noche del año.

Harry, abandonado por Meghan en Fin de Año

La realidad es que, como han desvelado desde Estados Unidos, Meghan Markle no tenía intención alguna de cambiar sus planes para coincidir con Harry de Sussex. En este sentido, a pesar de que no le ha cerrado la puerta a su marido, la realidad es que no ha contemplado nada de lo que pudiera planear un Harry que, si no quiere quedarse solo en su mansión de Montecito, ya sabe que deberá seguir los planes de Meghan Markle y viajar hasta el hogar de sus suegros para pasar junto a ellos este Año Nuevo. Una celebración que poco tiene que ver con lo que esperaba hacer el Duque de Sussex.

Y es que, lejos de los dujos y protocolos a los que estaba acostumbrado en Buckingham, Harry está obligado a seguir a Meghan y acudir a una celebración familiar, sin fiesta y en la que no se espera mucho más que una simple cena junto a Meghan y sus suegros. Nada de amigos ni nada de los Windsor.

Meghan no quiere que Harry salga a celebrar

Según han contado fuentes cercanas a Meghan, el plan de la actriz pasaría por evitar que su marido saliera de fiesta con sus amigos. Y es que, si hay algo que no le gusta a Meghan, es que su marido salga de noche hasta altas horas de la madrugada. Momento en el que no puede controlar si le está siendo infiel.

Así pues, Meghan Markle ya ha tomado la decisión de pasar la noche de fin de año junto a su familia y con sus hijos, Archie y Lilibet, con los que ha decidido abandonar a un Harry que, si no quiere quedarse solo, deberá irse con su esposa.