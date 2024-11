Miguel Urdangarin fue retenido por la policía por un altercado en la madrugada de Madrid

Los Urdangarin atraviesan tiempos complicados desde que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina quedaron implicados en el caso Nóos, un escándalo que los puso bajo el escrutinio mediático constante. Para evitar el acoso al que eran sometidos en España, la familia decidió mudarse a Estados Unidos, ya que en Barcelona llegaban a recibir decenas de insultos diarios, incluso cuando estaban con sus hijos. Los llamaban "chorizos". Esta presión social impactó especialmente en el hijo mayor, Juan Urdangarin, quien sufrió acoso escolar y tuvo que acudir a terapia psicológica por recomendación de su madre. Este contexto afectó de diferentes maneras a los hijos de la pareja, quienes además tuvieron que enfrentar el difícil proceso del divorcio de sus padres.

La infanta Cristina ha señalado que la separación de sus padres podría haber influido en el rendimiento escolar de su hija menor, Irene, quien no logró la nota mínima para acceder a la carrera universitaria que deseaba. Aunque Irene lo niega, el bajo rendimiento se ha atribuido al estrés familiar. Por otro lado, la joven parece estar interesada en seguir los pasos de su prima Victoria Federica, aspirando a hacerse un nombre en el mundo de las redes sociales y la moda, algo que genera inquietud en ciertos círculos de la familia real. Incluso Letizia ha evitado que los Urdangarin compartan demasiado tiempo con Leonor y Sofía, por precaución.

Miguel Urdangarin preocupa ahora que vive en Londres

En cuanto a Juan Urdangarin, a pesar de haber sido considerado en el pasado como el más reservado y menos polémico, todavía enfrenta dificultades personales. Mantiene un perfil bajo y no ha encontrado una ocupación estable que dé tranquilidad a su madre. Por otro lado, Miguel, quien vive solo en Londres, ha sido un motivo de preocupación ocasional. Aunque el año pasado culminó sus estudios de Ciencias del Mar y demuestra un gran compromiso con el cuidado de los océanos, ha tenido episodios que han generado cierta inquietud. Uno de ellos fue un altercado con la policía, cuando un conocido suyo fue detenido por posesión de drogas blandas. Aunque Miguel no tenía sustancias en su poder y no se le considera consumidor, también fue registrado, aunque el incidente no pasó a mayores.

Entre los hijos de la infanta Cristina, Pablo Urdangarin y Miguel destacan por ser los más admirados. Miguel, en particular, es visto como el "yerno ideal": joven, atractivo, maduro, solidario y deportista, y ha mantenido siempre una actitud discreta ante temas sensibles como el divorcio de sus padres o la nueva pareja de Iñaki. A pesar de algunos contratiempos, Miguel parece encaminarse hacia un futuro prometedor, lejos de los escándalos familiares que tanto han afectado a los Urdangarin.