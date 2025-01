Miguel Urdangarin gana el triple que un médico en España

A pesar de estar ya muy alejado de todos los focos y de la vida pública, la realidad es que Juan Carlos I sigue estando muy presente en el día a día de la Casa Real de España. Y es que, si bien es cierto que ni Felipe VI ni Letizia quieren que el Rey emérito tenga absolutamente nada que ver con ellos ni con sus hijas, Leonor y Sofía, la realidad es que Juan Carlos I sigue siendo el encargado de mantener económicamente al resto de miembros de Casa Real, a los que paga sueldos absolutamente desorbitados por el simple hecho de ser Borbón.

Ante esta situación, parece más que normal que ninguno de los nietos de Juan Carlos I, quiera dar un palo al agua. Y es que, además de pagar los estudios de sus nietos, el emérito está dando 10.000 euros mensuales a cada uno de sus nietos, tanto de parte de la infanta Cristina, como de parte de la infanta Elena. Una decisión que ha llevado a varios de sus nietos a tomar la decisión de vivir del cuento y ni plantearse la posición de trabajar, ya que con 10.000 euros al mes viven más que cómodos.

Miguel Urdangarin ni se plantea buscar trabajo

Gracias al hecho de ser nieto de Juan Carlos I, Miguel Urdangarin ha perdido cualquier interés en llevar una vida humilde ni nada que se le parezca. Pues, ni se le pasa por la cabeza el hecho de ponerse a trabajar ni de prepararse profesionalmente para realizar ningún tipo de empleo. Y es que, con unos ingresos mínimos, de 10.000 euros al mes, Miguel Urdangarin está ganando el triple de lo que puede llegar a ganar un médico en España, cuyo sueldo oscila entre los 3.000 euros mensuales, los cuales Miguel triplica sin pegar un palo al agua.

En este sentido, la realidad es que la mayoría de los nietos de Juan Carlos I viven rodeados de lujos gracias a los gastos de su abuelo, al que no le tiembla el pulso a la hora de gastar cientos de miles de euros para asegurarse de que a sus nietos no les falte de nada. Algo que ha acabado malacostumbrando a unos jóvenes que no saben lo que es trabajar para costearse sus lujos.

Así pues, ni con tres sueldos de médicos en España, se puede llegar a igualar lo que gana Miguel Urdangarin por ser nieto de Juan Carlos I. Un dinero que el hijo de Iñaki Urdangarin gana sin trabajar ni plantearse comenzar a hacerlo.