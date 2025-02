Miguel Urdangarin, involucrado en un episodio con violencia que obliga a intervenir a la policía

La infanta Cristina ha visto cómo todos sus hijos han tomado caminos que han escapado de su control. A lo largo de los años, la hija del rey emérito Juan Carlos I ha intentado proyectar una imagen de familia responsable y bien educada, pero la realidad parece ser bastante diferente. A diferencia de sus primos Victoria Federica y Froilán, quienes han crecido bajo la atenta mirada de los medios de comunicación y han sido fotografiados en múltiples ocasiones, los hijos de la infanta han estado más alejados del escrutinio público. Sin embargo, esto no significa que su comportamiento haya sido ejemplar; simplemente han evitado la exposición mediática constante.

Durante el último año, los hijos de la infanta Cristina han protagonizado varios titulares en la prensa. La primera en captar la atención fue la menor de la familia, Irene Urdangarin. Tras no lograr superar las pruebas de acceso para la universidad de Lausana, decidió tomarse un año sabático en Madrid. Se instaló en el Palacio de la Zarzuela, donde además inició una relación sentimental con Juan Urquijo. Algo similar ocurrió con su hermano Miguel Urdangarin. Él tenía planes de formarse como instructor de esquí, pero una lesión le obligó a abandonar el curso y a replantearse su futuro. Como consecuencia, también se trasladó a Zarzuela, lo que habría generado un profundo malestar en Felipe VI y la reina Letizia.

Miguel Urdangarin siempre ha sido un joven discreto y ha tratado de mantenerse alejado de los focos, al igual que su hermano Juan. De este último se sabe que estudió Ciencias del Mar en el Reino Unido y que, durante un tiempo, compartió vivienda con Miguel. Sin embargo, la convivencia en Zarzuela no duró mucho, ya que la infanta Cristina tomó la decisión de pedirles que abandonaran la residencia oficial debido a la creciente tensión con su hermano Felipe VI. Fue entonces cuando Miguel decidió regresar a Londres. Durante su estancia en Madrid, también inició una relación con Olympia, una joven que conoció en la escuela de Ginebra.

Miguel Urdangarin en problemas con la policía

El comportamiento de Miguel e Irene en la Zarzuela no era del agrado del rey, ya que su vida nocturna resultaba problemática. Ambos salían con frecuencia y regresaban a altas horas de la madrugada, lo que no solo afectaba la imagen de la institución, sino que también generaba preocupaciones en términos de seguridad.

Aunque en el Reino Unido ha logrado mantenerse algo más alejado del escrutinio mediático, Miguel se vio envuelto en un incidente durante las pasadas Navidades. Mientras disfrutaba de una noche con amigos, la policía intervino en un altercado en el que uno de sus acompañantes fue arrestado por posesión de drogas. Aunque Miguel no tenía sustancias en su poder y no se le considera consumidor, fue sometido a un registro por parte de las autoridades. El incidente no tuvo mayores consecuencias, pero la Casa Real trató de ocultarlo para evitar una nueva polémica. Por este motivo, la infanta Cristina prefirió que sus hijos pasaran una temporada lejos de España.