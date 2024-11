Miguel Urdangarin rompe la relación con Olympia por una nueva amiga en Londres

La infanta Cristina vive unos momentos muy complicados con sus hijos. Siempre les ha mantenido alejados del foco mediático hasta que han cumplido la mayoría de edad y cada uno ha querido hacer su vida por separado. Juan y Miguel Urdangarin vivían en Londres, Irene en Ginebra y Pablo en Barcelona, pero las cosas no tardaron en cambiar. Les ha mostrado como unos jóvenes educados, estudiosos y respetuosos, pero la verdad es muy distinta. Pablo no consigue su sueño, Juan ha dejado el trabajo, Irene no superó las pruebas de acceso para entrar a la universidad de Lausana, y Miguel ha sufrido una lesión mientras estudiaba para ser entrenador de esquí.

Sus hijos han decidido tomarse un año sabático. Irene y Miguel vivieron durante una larga temporada en Zarzuela, y han compartido una vida muy similar. Ambos se enamoraron por primera vez y ya han presentado a sus parejas a la familia. La benjamina mantiene una relación con Juan Urquijo, mientras que su hermano sale con Olympia, una joven venezolana.

Miguel Urdangarin empieza una nueva vida en Londres, alejado de Olympia

Los padres de Olympia no ven con buenos ojos a Miguel. Su hija, una joven estudiante venezolana, actualmente vive en Madrid para continuar sus estudios. Anteriormente, residió en Suiza, donde conoció a Miguel y a algunos de sus hermanos. Tras reencontrarse en Madrid, comenzaron una relación muy discreta hace unos meses.

Los padres de Olympia conocen a la perfección a los Urdangarin, como el resto de España, y estaban contentos al conocer que su hija se había emparentado con la realeza, ya ha estado con otros rostros conocidos. Olympia es hija de Alfredo Beracasa, un importante empresario y banquero venezolano con propiedades y negocios en Caracas, Miami, la Costa Azul y Suiza. Aunque Alfredo reside en Suiza, también pasa largas temporadas en Miami.

Sin embargo, Miguel Urdangarin se ha marchado a vivir a Londres por petición de la infanta Cristina, y la distancia entre ambos estaría provocando una importante crisis en la pareja. La distancia es el olvido y el joven sale muchas noches con sus hermanos y había conocido a una joven de su edad que le provocaría especial interés. Se les ha visto con una gran complicidad, lo que ha despertado los celos de Olympia, una relación que podría estar finalizada.