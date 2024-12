Paloma Rocasolano ha dejado de ser bienvenida en Zarzuela

El vínculo entre la reina Letizia y su madre, Paloma Rocasolano, siempre ha generado rumores, sin embargo, las tensiones recientes en la Casa Real han marcado un hito. De acuerdo con fuentes próximas a Zarzuela, Paloma Rocasolano habría dejado de ser una figura apreciada en el ambiente del rey Felipe VI, un escenario que evidencia las divisiones internas que se han intensificado después de la emergencia de escándalos recientes que han desafiado los fundamentos del matrimonio real.

La repercusión de los rumores de infidelidad

Todo empezó con la controversia generada por las presuntas deslealtades de la reina Letizia. Jaime del Burgo, exesposo de Telma Ortiz, ha mencionado públicamente su pasado romance con Letizia, revelando aspectos que no solo impactan en la imagen pública de la reina, sino también en las actividades privadas de su familia. Estos rumores no solo han provocado conflictos entre Letizia y Felipe, sino también con Paloma Rocasolano, quien habría tratado de mediar sin lograrlo.

Se afirma que Felipe VI, famoso por su personalidad reservada, ha decidido mantener una relación estrictamente oficial con Letizia, restringiéndose a las obligaciones institucionales. Esta modificación en el ámbito matrimonial ha impactado de manera directa en la posición de Rocasolano, que anteriormente brindaba un respaldo incondicional a su hija. Se rumorea que Felipe percibe en Paloma una figura que ha promovido, o al menos tolerado, conductas que han puesto en riesgo la reputación de la corona.

Un matrimonio más laboral que personal

Los rumores también indican que la unión matrimonial entre Felipe y Letizia ha progresado hacia lo que algunos describen como "un equipo laboral". La química y colaboración que alguna vez exhibieron en acontecimientos públicos han propiciado interacciones más frías y calculadas. En este escenario, Paloma Rocasolano, que siempre ha defendido a su hija, parece haber perdido influencia en Zarzuela, particularmente en el círculo más próximo al monarca.

El escenario ha llegado a tal punto que las visitas de Paloma a Zarzuela han experimentado una reducción drástica. A pesar de que no existen declaraciones oficiales acerca de esto, las fuentes indican que la madre de la reina ya no goza de la misma aceptación en el contexto real. Este alejamiento no solo evidencia las tensiones en el matrimonio entre Letizia y Felipe, sino también el aumento de la desconfianza hacia los individuos que rodean a la reina.

Pese al aumento de la separación entre Paloma y Zarzuela, algunos familiares confían en que el tiempo podría contribuir a la curación de las lesiones. No obstante, con cada nuevo detalle que se revela acerca de los supuestos amores de Letizia, esta posibilidad parece cada vez más distante.

En un periodo en el que la estabilidad y la reputación pública de la Casa Real cobran mayor relevancia que nunca, las relaciones personales se encuentran relegadas. En esta intrincada trama, Paloma Rocasolano, un personaje crucial en la vida de Letizia, parece haber sido relegada, señalando otro episodio de tensión en la vida privada de la realeza española.