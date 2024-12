Paloma Rocasolano ha estado llevando la ropa sucia a Zarzuela para ahorrarse la tintorería

Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, vuelve a ser protagonista de un controvertido episodio que ha generado malestar en los entornos más cercanos a la Casa Real. Según fuentes cercanas a Zarzuela, Paloma habría estado aprovechando los servicios del palacio para encargarse de prendas especiales, evitando así el gasto en tintorerías privadas. Este comportamiento, que algunos califican de abuso, ha puesto a la madre de la reina en una posición comprometida justo en un momento en el que la figura de Letizia atraviesa una etapa de máxima debilidad.

El servicio de lavandería de Zarzuela, reservado en exclusiva para las necesidades de los reyes y sus hijas, habría recibido en varias ocasiones piezas de ropa pertenecientes no solo a Paloma Rocasolano, sino también a su pareja actual. Se trataría de prendas delicadas, como trajes y vestidos especiales, que requieren tratamientos específicos y costosos. Lo llamativo es que estas prendas, según fuentes internas, no corresponden a la vida cotidiana de Paloma, sino a atuendos que claramente deberían haber sido enviados a tintorerías privadas.

Paloma Rocasolano ha estado llevando ropa que no le corresponde al servicio del palacio, aprovechando cada resquicio posible para ahorrarse un dinero. Esto no es algo nuevo, pero en los últimos tiempos ha ido a más. Paloma es considerada como una persona "huraña", que siempre ha sabido beneficiarse de las ventajas y privilegios asociados a su cercanía con la reina Letizia.

Letizia se ve afectada por el abuso de su madre Paloma Rocasolano

El asunto ha cobrado especial relevancia ahora que la imagen pública de Letizia está más debilitada que nunca. La crisis personal que atraviesa la reina, marcada por el deterioro de su matrimonio con Felipe VI, sus problemas de ansiedad y las tensiones familiares, ha dejado a Paloma Rocasolano en una posición de vulnerabilidad. Lo que antes podía considerarse como una discreta ventaja ahora es percibido como un abuso descarado que incomoda incluso dentro del círculo más íntimo de la reina.

Este tipo de comportamientos, aunque aparentemente menores, tienen un impacto significativo en la imagen de la familia real. Los críticos consideran que Paloma Rocasolano debería mantenerse al margen de cualquier controversia que pueda afectar aún más la posición de su hija. Sin embargo, su tendencia a "aprovechar" los recursos de Zarzuela no es vista con buenos ojos por quienes defienden una institución austera y transparente.

Letizia ahora es más vulnerable y toda critica en su entorno le afecta más

Paloma siempre ha estado muy presente en la vida de Letizia, y ahora que la reina está en un momento de máxima fragilidad, estos comportamientos no ayudan en absoluto. Al contrario, dejan a Letizia aún más expuesta.

Por ahora, desde la Casa Real no ha habido declaraciones al respecto, pero los rumores sobre los "privilegios" de Paloma Rocasolano no cesan. Este episodio, que podría parecer anecdótico, revela las tensiones internas que vive el entorno de la reina Letizia. La combinación de crisis personal, críticas públicas y polémicas familiares está pasando factura, y el último escándalo con la tintorería de Zarzuela no hace más que agravar una situación ya de por sí delicada.