Paloma Rocasolano llamó el miércoles a su hija Letizia para pedirle más dinero

Es bien sabido que la vida de la familia Ortiz Rocasolano tuvo un cambio del cielo a la tierra desde que Letizia decidió unirse a la corona Española. Para muchos puede resultar una situación agobiante y de mucho estrés, sin embargo, Paloma Rocasolano, madre de la soberana parece que no tuvo problemas en adaptarse a su nuevo estilo de vida.

Se supo que Rocasolano se ha estado aprovechando durante todo este tiempo de su posición social para obtener beneficios en tiendas de lujo donde muchas veces se lleva las prendas sin efectuar el pago. De igual manera pasa con los restaurantes de Madrid donde ya no es bien recibida debido a que siempre pide trato preferencial y nunca acepta que no haya cupo disponible para ella. No conforme con todos los caprichos que se da asimisma, cada vez le pide más dinero a la reina Letizia para costear su lujosa vida.

Letizia tiene bajo su cargo muchas responsabilidades

La esposa del monarca español tiene, aparte de sus múltiples responsabilidades inherentes a su posición dentro de la corona, el compromiso de cuidar y apoyar monetariamente a su sobrina Carla Vigo, despues que esta quedara huerfana a raíz del suicidio de su madre a la temprana edad de seis años.

Vigo ha logrado posicionar su nombre entre los medios de comunicación a punto de esfuerzo propio, gracias a su participación en distintas obras de teatro, a su época de baile en la compañía del bailarín Rafael Amargo y a unas cuantas apariciones en el mundo del modelaje. No obstante, la vida de la joven se ha visto cuesta arriba a causa de diversas complicaciones con su salud mental.

Se presume que esta parte de la historia familiar de la reina Consorte la avergüenza por lo que decide pagarle el departamento en Madrid donde Carla reside. El modesto lugar cuesta aproximadamente 1.000 euros mensuales, cifra que la sobrina de Letizia no puede costear con los 400 euros que recibe por su pensión en calidad de huérfana. Igualmente, trascendió que todos los meses Paloma Rocasolano y el padre de la soberana, Jesus Ortiz le ofrecen su ayuda, ya que Vigo los considera como unos padres para ella.

Las especulaciones apuntan a que la Familia Real ofrece dinero a Vigo para que permanezca callada

Según fuentes cercanas a la Casa Real, la reina Letizia siente culpa por la muerte de su hermana Erika Ortiz, pues señalan que uno de los motivos por los cuales esta se quitó la vida, habría sido gracias a las presiones que sufrió debido a la importante posición de su hermana mayor y a la profunda depresión por sentir que había sido la única de las tres que no logró emanciparse.

A causa de esto, Letizia ha intentado por todos los medios ocultar el apoyo económico proporcionado a su sobrina. Se prevé que esta situación se alargue a lo largo del tiempo, ya que Carla al cumplir el año pasado sus 25 primaveras, perdió la pensión que el estado le estaba otorgando y hasta los momentos no hay conocimiento de que tenga algún trabajo.