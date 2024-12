Paloma Rocasolano, madre de Letizia, no es bienvenida en restaurantes de lujo de Madrid

Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, ha adquirido reconocimiento no solo por su proximidad con la familia real, sino también por su actuación en el ámbito público. Famosa por su estilo discreto en ciertos contextos, en otros ha suscitado polémica por sus requerimientos en restaurantes selectos de Madrid.

Fuentes próximas sostienen que su comportamiento, particularmente en espacios de gran importancia, ha dejado a más de uno asombrado y a muchos otros molestos. Cuando Paloma Rocasolano visita un restaurante, no es infrecuente que lo haga sin reserva anticipada, un comportamiento poco habitual en lugares donde las listas de espera son habituales. No obstante, esto no parece representar un obstáculo para ella, pues, de acuerdo con varios testimonios, no acepta un "no" como respuesta. Si el espacio está repleto, Paloma solicita un espacio reservado especial, al igual que lo harían las estrellas y personalidades públicas.

Exigencias que generan incomodidad

Lo que ha captado la atención no solo es la regularidad con la que Paloma llega sin previo aviso, sino también la postura que adopta al ser informada de que no existen mesas disponibles. De acuerdo con algunos empleados de estos locales, Rocasolano se comporta como si su presencia bastara para modificar las normas del lugar. "Se presenta y solicita una mesa, a pesar de que el restaurante esté repleto." "No comprende un 'no' y siempre insiste en que le otorguen el lugar más privilegiado, como si fuera la reina", narra un camarero anónimo.

Esta postura ha generado incomodidad tanto entre el personal como entre los clientes habituales, quienes ven como injusto que alguien pueda violar las reglas debido a su posición familiar. A pesar de que algunos entienden su papel de madre de la reina, otros no pueden eludir mencionar que sus demandas son excesivas. "Se acepta todo con derecho." "Es tranquila y parece que no le preocupa molestar a los que la rodean", señala otro empleado del sector.

Comportamiento altivo que divide opiniones

Algunos han descrito el comportamiento de Paloma Rocasolano como estirado y distante. Las personas que han estado con ella en diversos lugares afirman que manifiesta una postura de superioridad. "Es como si Dios se creyera." "No saluda, no sonríe, y aguarda que todos le rindan honores", sostiene una fuente vinculada al entorno social de la madre de Letizia.

No obstante, esta postura también cuenta con sus partidarios. Algunos sostienen que Paloma solo está familiarizada con ciertos estándares gracias a su conexión con la realeza y que, a pesar de que pueda parecer rigurosa, es una mujer instruida y adecuada en el trato. A pesar de esto, la verdad es que su prestigio en ciertos restaurantes de alta gama no es el mejor. "No la deseamos aquí." "Solo genera dificultades", admite un director de una reconocida tienda en el sector de Salamanca.

Paloma Rocasolano, que en otras situaciones ha mantenido un perfil bajo, parece llevar una vida pública de dualidad: en ocasiones discreta y reservada, pero en otras exigente y altiva. En realidad, su vínculo con el universo de la alta gastronomía de Madrid está caracterizado por conflictos que difícilmente se solucionarán mientras conserve estas posturas.