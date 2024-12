Paloma Rocasolano, nueva rica, pide champagne y que le cierren la boutique y nunca paga

Paloma Rocasolano, la madre de Letizia, ha transformado su vida por completo y se ha convertido en una figura habitual de las boutiques más exclusivas de Madrid. Con un cambio drástico en su estilo de vida, Paloma ahora disfruta del lujo que le ha brindado su nuevo estatus como "madre de la reina".

Según fuentes cercanas, la otrora humilde sindicalista ha dejado atrás cualquier rastro de discreción. Actualmente, se pasea con soltura por la Milla de Oro, en pleno barrio de Salamanca, exigiendo privilegios propios de una celebridad de primer nivel. Al entrar en una boutique de prestigio, es común que pida que cierren la tienda, y tampoco desaprovecha la ocasión para solicitar una copa de champagne cortesía de la casa, un gesto habitual en las tiendas de lujo para sus clientes más selectos.

Una vida lujo sin coste alguno: La estrategia de Paloma Rocasolano

Ahora bien, el problema no es solo su comportamiento de diva, sino que, según cuentan varios dependientes, Paloma Rocasolano jamás paga por sus caprichos. Las facturas acaban misteriosamente cargadas a la cuenta de la reina Letizia. Esta situación ha generado un gran descontento en el rey Felipe VI, quien, según los rumores, se siente cada vez más molesto por las excentricidades de su suegra.

Y es que, no hay tienda exclusiva en Serrano, Claudio Coello o Velázquez que no la conozca. Paloma Rocasolano, con su actitud altiva, entra decidida y lanza la frase que muchos ya temen escuchar: "Soy la madre de la reina". Esta declaración parece abrirle puertas, aunque también ha generado rechazo en algunos establecimientos. Según fuentes anónimas que trabajan en la zona, hay lugares donde ya no desean su presencia .La situación ha generado incomodidad entre los comerciantes, quienes han expresado su descontento con el comportamiento de Paloma, que parece haber olvidado su pasado más modesto.

Una "nueva rica": El ostentoso estilo de vida de la madre de Letizia que ha generado controversia

Pero las boutiques no son las únicas que padecen las exigencias de la ex de Jesús Ortiz. En los showrooms privados de Carolina Herrera en Madrid, es común verla junto a su hija, la reina Letizia. Estos eventos exclusivos, donde se exhiben colecciones de alta gama, son la ocasión perfecta para que madre e hija renueven su armario sin desembolsar ni un euro. Pilar Eyre, reconocida cronista de la realeza, reveló que ambas arrasan con las prendas seleccionadas para ellas, priorizando las tallas más pequeñas, como la 36, que utiliza la reina.

Además, se dice que Paloma cuenta con la asesoría de estilistas personales para mantener su imagen siempre impecable, pero eso no ha impedido que surjan comentarios negativos sobre su comportamiento. Muchos la ven como una oportunista que se aprovecha del estatus de su hija para satisfacer sus caprichos más desmesurados.

La reputación de Paloma Rocasolano como una "nueva rica" que vive por y para el lujo se ha consolidado, alimentada por su actitud exigente y su afición por el champagne. Las noticias sobre sus excentricidades no tardan en circular: desde exigir que cierren las tiendas solo para ella hasta llevarse a casa prendas de alta gama sin pagar un céntimo. Esta actitud ha desatado un verdadero escándalo en la élite madrileña, donde algunos comerciantes la consideran persona ‘non grata’.