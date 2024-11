Paloma Rocasolano realiza pagos cada final de mes, no tiene trabajo, vive de las ayudas

Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, ha sido objeto de atención mediática debido a su situación financiera actual. Según fuentes cercanas, la abuela de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no cuenta con un empleo fijo y ha estado realizando pagos cada fin de mes con la ayuda de subsidios y ayudas estatales. A sus 72 años, Paloma vive de los apoyos económicos, ya que no dispone de ingresos propios derivados de una actividad laboral. Pero no todo termina ahí, parece que le da dinero a Carla Vigo, aunque esa ayuda monetaria provendría de Letizia.

El acuerdo entre Letizia y Paloma Rocasolano es darle a Carla Vigo una ayuda económica a cambio de silencio. Carla, afectada por la muerte de su madre y aunque ha tratado de llevar una vida normal, a menudo siente su ausencia. Letizia prefiere mantener en secreto su apoyo financiero a Carla, pues no quiere que se haga público. Además, Carla pronto cumplirá 25 años, lo que significa el fin de su pensión de orfandad, y actualmente no tiene ningún trabajo asegurado.

Aunque Carla Vigo asegura que no recibe ayuda de ningún tipo, eso no es realmente cierto, porque la joven no trabaja, admitió no tener ahorros, pero saca dinero de cualquier lugar. No solo paga el piso de más de 1.000 euros mensuales, sino que además se permite el lujo de comprarse bolsos caros de más de 30.000 euros o prestar dinero a su pareja.

El caso de Paloma Rocasolano también es complicado, ya que se se dice que la situación económica le ha llevado a depender de recursos adicionales para cubrir sus gastos, una realidad que contrasta con la posición de su hija, la reina Letizia, quien junto al Rey Felipe VI mantiene una vida de servicio público. A pesar de su vínculo con la Familia Real, Paloma Rocasolano ha optado por una vida discreta y alejada de los focos mediáticos, manteniendo un bajo perfil y evitando actos públicos.

Paloma Rocasolano quiere mantener una vida tranquila

Pese a estar expuesta públicamente por ser madre de Letizia, Paloma Rocasolano ha preferido dar un paso atrás en su búsqueda de una nueva vida, y ha optado por estar lejos de los focos y del mundanal ruido de la capital. Según diversos medios, el pasado mes de agosto, la suegra de Felipe VI tomó la decisión de mudarse a Los Belones, un pequeño pueblo cerca de Cartagena, en Murcia.

La madre de Letizia vive una vida normal fuera del foco mediático

La madre de la reina Letizia parece haberse adaptado de maravilla a las bondades de residir en un lugar mucho más pequeño que Madrid. Según comentan algunos vecinos de la zona de los Belones, Paloma Rocasolano hace una vida todo lo normal que puede y comparable a la de cualquier otro habitante de la pequeña y tranquila localidad murciana: hace la compra en comercios locales, la han visto en una carnicería cercana a su nuevo domicilio y acude de una peluquería «de barrio» sin ningún tipo de problema.