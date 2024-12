Paloma Rocasolano y Letizia, bochorno en una de las tiendas de lujo de Madrid

La reina Letizia y su madre, Paloma Rocasolano, han protagonizado un momento polémico en una de las tiendas de lujo más exclusivas de la capital española. Según reseñan algunos medios, madre e hija realizaron una visita a la tienda donde, sin pagar nada, Letizia se llevó varios modelos de ropa, no sólo para ella, sino también, para su madre. despertando la indignación en los dependientes y encargados de la tienda.

La visita de Rocasolano y Letizia a este establecimiento de alta gama comenzó como una típica salida de compras, donde la reina, conocida por su estilo impecable y su pasión por la moda, aprovechó para elegir prendas que, según testigos, parecían estar destinadas para su madre. Sin embargo, lo que empezó como una jornada de compras se transformó rápidamente en una situación incómoda cuando se hizo evidente que las piezas seleccionadas no serían pagadas.

Un mal hábito al que la reina está acostumbrada

De acuerdo con los testimonios, la tienda tuvo que “tragar” con la decisión de Letizia de salir del local sin realizar ninguna transacción monetaria. Este tipo de comportamiento no es nuevo para la reina, quien ha sido objeto de críticas en el pasado por aprovechar su estatus para recibir productos sin costo. Esto se ha sabido que lo hace recurrentemente en las tiendas de una famosa diseñadora venezolana.

Se sabe que, desde hace tiempo, la consorte sostiene una relación cercana con varias marcas de moda, que están encantadas de promocionar sus productos a través de la figura de la monarquía, quien actúa como embajadora de estilo en diversas ocasiones. Se destaca que, en particular, la reina Letizia ha sido vista en repetidas ocasiones en una famosa marca de moda, la cual, según informes, ha accedido a vestirla en múltiples eventos. Este intercambio ha sido interpretado como una estrategia comercial por parte de las marcas, que ven en la reina una oportunidad de publicidad invaluable. Sin embargo, el hecho de que Rocasolano recibiera este trato preferencial ha levantado cejas, ya que muchos consideran que no debería disfrutar de privilegios similares, dado que no ocupa un cargo institucional.

La imagen de Letizia está en un hilo

A medida que la noticia circula, se esperan reacciones tanto del público como de la misma Casa Real. La reina Letizia, conocida por su trabajo en causas sociales y su compromiso con la cultura y la educación, se encuentra en una encrucijada donde la percepción pública de su comportamiento puede influir en su legado dentro de la familia real. Su imagen ha sido marcada por muchas polémicas y una imagen de abuso de posición la acerca más al borde del juicio público.

La imagen de la reina se ha construido en base a su capacidad para conectar con el pueblo español, por lo que es crucial manejar adecuadamente estas situaciones y cuidar las formas para no dañar esa conexión. En un entorno donde el escrutinio es extremo, es fundamental que Letizia cuide su reputación en todo sentido, por su bien y el de Casa real.