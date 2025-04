Semana Santa negra en Elcano con Leonor siendo tratada por dos equipos médicos

Con la primera mitad de la aventura a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano ya superada, se podría pensar que Leonor ya comienza a estar más adaptada a la vida en alta mar. En Zarzuela esperaban que con el paso de las semanas, la Princesa de Asturias fuera capaz de dejar de pasarlo tan mal y comenzar a disfrutar de su experiencia por alta mar. Algo que, ha estado muy lejos de suceder. Pues, los problemas no hacen más que acumularse para una Leonor que sigue teniendo serios problemas psicológicos y de salud física por culpa del día a día a bordo de la embarcación.

De hecho, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, esta podría ser la peor Semana Santa de la vida de la Princesa Leonor. La hija de los Reyes de España sigue recibiendo tratamiento por todos los problemas que se le han ido acumulando en Elcano. Y es que no han sido pocos los inconvenientes.

En primer lugar, Leonor arrastra un déficit físico importante. La hija de los Reyes de España no es capaz de seguir el ritmo de sus compañeros a la hora de realizar esfuerzos físicos importantes. Algo que viene provocado por la pobre alimentación de la Princesa de Asturias, que no come nada bien en Elcano, donde ha subido mucho de peso. Una situación que ha hecho que necesite la ayuda de dietistas y endocrinos.

Las fotos en bikini siguen causando problemas a Leonor

Por otro lado, Leonor sigue sufriendo mucho a nivel psicológico por culpa de las secuelas que han dejado en ella la publicación de sus imágenes en bikini. La Princesa sigue sintiendo que su intimidad ha sido gravemente vulnerada y no se siente cómoda con nada ni nadie. Vive en un mundo de estrés y ansiedad y se ha alejado de todo. Una situación que ha complicado gravemente el día a día de Leonor, que sigue trabajando con los psicólogos para tratar de superar esta delicada realidad en la que se encuentra.

Así pues, esta Semana Santa se presenta como una celebración terrible para Leonor, que no es capaz de levantar cabeza tras el cúmulo de desgracias al que se esté teniendo que enfrentar a bordo de Elcano.