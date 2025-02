Telma Ortiz comparte con Letizia el mismo inconveniente estético sin solución en el quirófano

La Reina Letizia siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy consciente de su aspecto físico. La esposa de Felipe VI no quiere mostrar signos de envejecimiento y convive con mil y un tratamientos dedicados a eliminar los efectos de la edad en su rostro y en su cuerpo. Además, más allá de todos los tratamientos a los que somete su piel, Letizia tiene una dieta muy marcada y dedicada a mantener en perfecto estado su físico. Sin embargo, hay ciertos elementos de su cuerpo en los que es imposible actuar contra la edad. Lo que genera inseguridad en la reina.

En este sentido, tal y como se puede apreciar en las fotos más recientes de la Reina Letizia, sus manos muestran claros signos de envejecimiento. La piel en dichas extremidades se muestra mucho menos tensa y definida de lo que lo hace en el resto del cuerpo de Letizia. Este aspecto de su cuerpo, no le gusta nada a la consorte que, según fuentes cercanas, ha desarrollado un importante complejo.

Además, el problema de las manos no es algo aislado en la familia Ortiz Rocasolano. De hecho, Telma presenta las mismas imperfecciones en ambas manos. Lo que ha hecho que estemos hablando de un problema que viene de familia y que no tiene ningún tipo de solución. Y es que, por ahora, no existe un tratamiento para hacer que las manos tengan un aspecto juvenil y sin arrugas ni venas marcadas.

Letizia gasta miles de euros en sus cuidados

La realidad es que en Zarzuela siguen alucinando con el nivel de gastos que realiza la Reina Letizia a la hora de cuidar su apariencia. La consorte detesta parecer que se va haciendo mayor y no soporta ver como aparecen las arrugas en su cuerpo. Le molestan todas, desde las de la cara, a cualquier otra parte del cuerpo. Como aseguran personas cercanas a ella, Letizia considera que debe lucir perfecta y sin ninguna muestra de envejecimiento. Algo que ha demostrado ser imposible por culpa de sus manos.

Así pues, tanto Telma Ortiz como la Reina Letizia vienen mostrando los mismos síntomas del paso de los años. Pues, mientras que su cara está absolutamente estirada y sin una sola arruga, es en las manos donde se puede apreciar que el tiempo pasa igual para todos.