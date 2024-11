Tras los escándalos sexuales de Federico de Dinamarca, Mary Donaldson se negó a compartir cama con él

Hace poco más de un año se hicieron públicas unas imágenes muy comprometedoras de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova en Madrid. Lo que provocó un auténtico escándalo en la familia real danesa, que vio como su máximo representante había sido gravemente infiel a su mujer, Mary Donaldson, la cual si ya detestaba a su marido lo acabó repudiando por completo.

Ante esta situación, la decisión por parte de la reina de Dinamarca fue más que contundente, pues, mientras que por intereses mutuos, era imposible romper el matrimonio y comenzar un proceso de divorcio Mary Donaldson optó por cortar su vida matrimonial de cuajo, evitando así, tener relación alguna con Federico, más allá de los actos públicos, donde está obligada a falsear que su relación está en buen estado, pese a estar absolutamente rota.

Hubo mucho más que solo imágenes

Ante la explosión del escándalo, fuentes cercanas a la corona danesa, aseguran que la primera decisión que tomó Mary, fue la de alejar su vida personal de la de Federico y todo comenzó por dejar de compartir cama. En este sentido, si hasta ese momento, la actual reina danesa ya no estaba nada a gusto en un matrimonio que contrajo por conveniencia y no por amor, todavía tenía menos ganas de compartir cama con el hombre que la engañó con Genoveva Casanova y, probablemente, con muchas otras mujeres de forma secreta.

Desde ese momento, la idea de Mary Donaldson no fue otra que la de dejar que Federico siguiera con su doble vida y con las visitas y viajes con otras mujeres con las que tenía una vida extramatrimonial, pues, por parte de la reina, ya no existe vínculo alguno con su actual esposo, al cual repudia y no guardaría ningún tipo de aprecio.

Pura y absoluta conveniencia

Tras ese bochornoso suceso, se hizo más que evidente ante los ojos del mundo que el matrimonio entre Federico y Mary era pura conveniencia. Y es que, nadie sería capaz de perdonar tantos engaños e infidelidades como las que ha dejado pasar la reina danesa que, solamente puso medidas de puertas hacia dentro, tratando de ocultar cualquier problema ante el escrutinio público, que ahora sabe que dejó de compartir cama con su marido, desde hace mucho tiempo.

Así pues, el escándalo de Federico X con Genoveva Casanova fue la gota que colmó el vaso en una relación donde importaba más la apariencia pública que el bienestar sentimental de una Mary Donaldson que echó de la cama a su marido, al que detesta profundamente.