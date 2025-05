Victoria Federica, abucheada, la escolta la saca por la puerta de atrás

A lo largo de estos últimos años, Victoria Federica se ha convertido en la mayor generadora de dolores de cabeza para Felipe VI. Ante la ausencia de Froilán y Juan Carlos I, ha sido la hija de la infanta Elena la encargada de hacer que la vida en Zarzuela sea un poco más complicada. Y es que en estos últimos meses Victoria Federica ha sido la protagonista para mal de muchas de las noches de Madrid, donde se ha metido en mil y un problemas y donde ha necesitado que los equipos de seguridad se la lleven para evitar problemas.

La realidad es que Felipe VI no tiene especial problema con que su sobrina salga de fiesta. Es una chica joven y hace lo que la mayoría de personas de su edad. Sin embargo, lo que no gusta tanto al Rey de España es que en estas fiestas, Victoria Federica acabe de malas maneras y no por culpa de los efectos del alcohol, sino por su carácter complicado.

En este sentido, tal y como aseguran fuentes cercanas, cuando Victoria Federica entra a una discoteca de Madrid, ya saben que va a haber problemas por su culpa. La hija de la infanta Elena ha desarrollado un carácter altivo y complicado que hace que no sea nada simpática con el resto de personas. Responde mal a aquellos que le piden una foto y echa a cualquier que se le quiera acercar. Una serie de comportamientos que la han llevado a tener muchos problemas en la noche madrileña.

Victoria se retira escoltada y por la puerta de atrás

Debido a que los problemas y enfrentamientos en los que se mete, el equipo de escolta de Victoria Federica ya se ha acostumbrado a sacarla entre abucheos y gritos por la puerta de atrás de los locales en los que pasa la noche. Donde ya tienen claro que la presencia de la nieta de Juan Carlos I siempre es sinónimo de problemas y de mal ambiente.

Así pues, Victoria Federica muestra un carácter especialmente agrio y complicado siempre que sale de fiesta con sus amigos. No es capaz de relacionarse bien con la gente y ya es normal que acabe a gritos y obligada a retirarse sin que la vean.