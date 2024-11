Victoria Federica encontró a la reina Sofía tirada en el suelo en Zarzuela

En los meses recientes, el estado de salud de la reina Sofía ha generado inquietud en su familia. La reina, que en su juventud destacaba por su fuerza y majestuosidad, ha observado cómo el transcurso del tiempo la ha ido debilitando.

Su ajetreada agenda y sus numerosas obligaciones en la Casa Real la han forzado a confrontar una realidad complicada: su cuerpo ya no reacciona de la misma manera que en el pasado. A pesar de que siempre ha proyectado una imagen de robustez y refinamiento, la realidad es que la reina emérita de España ya no es la misma.

La caída que preocupó a la familia real

Uno de los sucesos más recientes que alarmó a la familia real tuvo lugar en Zarzuela, donde la reina Sofía experimentó una caída. En uno de sus recorridos por el Palacio, su nieta, Victoria Federica, apareció y la halló tirada en el suelo. La chica, evidentemente preocupada, rápidamente notificó a los servicios de emergencia, a su madre y a su tío, el rey Felipe VI, con el fin de que se presentaran lo más pronto posible y se responsabilizaran de la situación.

Este suceso es solo un episodio más en una serie de adversidades que la reina Sofía ha sufrido en el último periodo. A pesar de que siempre ha demostrado ser resiliente, el transcurso del tiempo está empezando a impactar en su salud. La caída no fue un suceso independiente, sino más bien una evocación de los retos físicos a los que se enfrenta la reina. Pese a su durabilidad y a su espíritu inalterable, la reina ya no es la misma que antes. Los mínimos tropiezos y instantes de vulnerabilidad se han convertido en algo más habitual, algo que no solo inquieta a sus seres queridos, sino que también ha empezado a impactar su calidad de vida.

El apoyo de Victoria Federica en tiempos difíciles

Victoria Federica, que siempre ha sostenido un vínculo íntimo con su abuela, ha probado ser un respaldo significativo en estos momentos de vulnerabilidad. Desde que su madre, la infanta Elena, se divorció de su marido y Victoria Federica se mudó a Zarzuela, ha procurado mantener un vínculo más estrecho con la reina Sofía, particularmente tras empezar a evidenciar señales de envejecimiento. La chica se ha transformado en una constante en su vida, proporcionándole compañía y respaldo emocional en los momentos más críticos de su vida.

