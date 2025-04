Victoria Federica está teniendo problemas serios por el alcohol

A lo largo de los últimos años, Victoria Federica se ganó la fama de ser, junto a su hermano Froilán, la integrante más fiestera y disonante de la Casa Real de España. En este sentido, lejos de esforzarse para cambiar esa mala fama a base de dar ejemplo y modificar sus malas costumbres, Victoria Federica se ha hartado a dejar declaraciones en sus varias apariciones en televisión, donde ha asegurado que ha dejado de lado esa faceta fiestera, para pasar a ser una persona abstemia y que no consume ni una gota de alcohol cuando sale por la noche de Madrid.

Si hay algo que se ha hecho inevitable en esta nueva era digital, es que cualquiera tiene a su plena disposición, un teléfono con la capacidad de hacer fotografías y videos en cualquier lugar y de cualquier persona. Lo que ha acabado haciendo que Victoria Federica haya sido cazada consumiendo alcohol como lo había venido haciendo hasta ahora y desmintiendo sus promesas de haber cambiado y de haber dejado el consumo de alcohol.

Victoria Federica es prisionera de sus propias mentiras

La realidad es que no hay nada de malo en ver a una joven como Victoria Federica con una copa durante una noche de fiesta. Sin embargo, el hecho de que asegurara que había dejado de consumir alcohol por completo, es lo que le ha traído problemas serios de imagen. Pues, por culpa de un vídeo en el que la hija de la infanta Elena se puede ver bailando y bebiendo, ha sido que Victoria Federica ha quedado de mentirosa y como una persona con problemas para controlar el consumo de alcohol.

Victoria Federica sigue sin cumplir sus promesas

Cabe destacar que no es la primera vez que Victoria Federica incumple una promesa. Pues, antes de asegurar en televisión que ya no bebía, la hija de la infanta Elena le prometió a Felipe VI, que no volvería a romper las normas de Zarzuela. Otras promesas que acabaron cayendo en saco roto. Dejando en muy mal lugar la reputación de la sobrina del Rey de España.

Así pues, tras la aparición de un vídeo de Victoria Federica bebiendo alcohol durante una fiesta nocturna, ha sido que han salido a la luz los problemas de la hija de la infanta Elena a la hora de controlar el consumo de bebidas alcohólicas.