Victoria Federica, sueldo estratosférico, nueva rica, muy pocos en España ganan tanto

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta del exmonarca emérito Juan Carlos I, ha pasado de ser una discreta aristócrata a una famosa en los medios con un salario que solo unos pocos privilegiados en España pueden superar.

A sus 23 años, su crecimiento en el ámbito de la moda y las redes sociales no solo le ha proporcionado reconocimiento, sino también ingresos millonarios que fortalecen su lugar como una de las influencers más lucrativas de la nación. La incursión de Victoria Federica en el ámbito público no ha sido una casualidad, sino el producto de una táctica meticulosamente diseñada. Después de dejar sus estudios de Marketing y Comunicación en el distinguido College for International Studies, la joven optó por invertir todo en el ámbito digital.

Una elección que al principio provocó críticas, pero que ha probado ser más que correcta. En la actualidad, su caché sobrepasa ampliamente las expectativas de aquellos que tenían dudas sobre su trayectoria.

Una nueva rica gracias a las redes sociales

Victoria Federica se incorporó al competitivo mundo de los influencers a través de Soy Olivia Media Group, una agencia que también maneja a personalidades prominentes como María Pombo, entre otros. Desde aquel momento, su participación en eventos únicos y alianzas con marcas de lujo han sido habituales. En redes sociales como Instagram, su número de seguidores no cesa de aumentar, estableciéndola como un punto de referencia para las generaciones más jóvenes.

Su implicación en campañas de publicidad y su presencia en desfiles a nivel mundial han elevado su valor. En la actualidad, Victoria Federica recibe hasta 12.000 euros por una entrevista en televisión y cerca de 3.000 euros por participar en un concurso de fotos. A estos ingresos se añaden alianzas con marcas de lujo que le reportan cantidades parecidas por sus publicaciones en redes sociales. Este sistema monetario le ha facilitado transformarse en una "nueva rica", distanciándose de los patrones convencionales de la familia real en España.

Un caché en constante ascenso

El triunfo de Victoria Federica radica en su capacidad para establecer una conexión con su público meta. Su estilo, que fusiona prendas únicas con ropa asequible, ha atraído a miles de jóvenes que la perciben como una figura con aspiraciones. Esta cuidadosa imagen, sumada a su presencia en eventos de gran relevancia como la Semana de la Moda de París, ha elevado su caché de forma exponencial.

La chica también ha evidenciado ser una estrategia en relación a su marca personal. En vez de enfocarse únicamente en el lujo, también fomenta un modo de vida que armoniza la exclusividad con la proximidad. Esta dualidad ha jugado un papel crucial en su triunfo, distinguiéndola de otros influyentes.

Sin embargo, el auge de Victoria Federica también ha generado controversias. Su decisión de dejar los estudios para enfocarse en las redes sociales fue inicialmente objeto de críticas, especialmente en el entorno familiar. No obstante, su habilidad para producir ingresos estratosféricos ha hecho callar numerosas voces.

Actualmente, Victoria Federica simboliza una nueva generación de aristócratas que, en lugar de acomodarse a los privilegios convencionales, persiguen su posición en un mundo de alta competencia.