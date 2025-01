Victoria Federica y Froilán recibirán una tercera herencia que los convertirá en multimillonarios

Si hay alguien que realmente vive como un rey en Zarzuela, esos son Froilán y Victoria Federica. Los hijos de la infanta Elena se han convertido en la envidia de toda la Casa Real. Y es que, no solo son los miembros de la Realeza que menos obligaciones tienen que cumplir y que, por ende, de más libertad disfrutan. Si no que también saben que si hay algo que nunca les faltará, será el dinero. Y es que, por si no tienen suficientes cifras en sus cuentas corrientes actuales, saben que, en unos años, los millones les caerán del cielo.

En este sentido, tanto Froilán como Victoria Federica juegan con la ventaja de saber que tanto Juan Carlos I como la Reina Sofía cuentan con fortunas que escapan al conocimiento de la sociedad. Pues, mientras el emérito tendría cerca de 1.800 millones de patrimonio, su esposa no se quedaría corta, con una fortuna repartida en cuentas y propiedades esparcidas por medio mundo. Sin embargo, por si no fuera poco con Juan Carlos y Sofía, también está Jaime de Marichalar, al que se atribuyen más de 100 millones en patrimonio.

Froilán y Victoria Federica, disponen del dinero de su padre

La realidad es que, más allá de la parte que les toque de la fortuna de sus abuelos, Froilán y Victoria Federica esperan poder repartirse los 145 millones de dólares en los que se valora la fortuna de su padre, un Jaime de Marichalar que, lejos de requerir de la ayuda de Casa Real para hacerse millonario, ha sido capaz de alcanzar el éxito empresario por sí solo, lo que le dio la libertad de divorciarse sin miedo de Elena.

Una situación de la cual, tanto Froilán como Victoria Federica saben que se podrán aprovechar para poder seguir con sus lujosas vidas sin tener que preocuparse ni un segundo por el dinero, pues gracias a las tres herencias que les esperan, los millones llegarán solos a sus cuentas bancarias.

En Zarzuela preocupa la vida de ambos

Sin embargo, en Zarzuela hay cierta preocupación por el estilo de vida de Froilán y Victoria Federica, que podrían acabar tomando un muy mal camino si acaban de perder el control por culpa de la lluvia de millones que les puede llegar por las herencias de sus abuelos y de su padre.