Zarzuela está mandando muebles en furgonetas de mudanza al palacete adquirido a las afueras de Madrid

La gran obsesión de Juan Carlos I no es otra que volver a España lo antes posible. El emérito ya no está cómodo en Abu Dabi, donde se siente solo y abandonado por los suyos. Lo que ha provocado que haya intentado, en no pocas ocasiones, negociar con su hijo, Felipe VI su regreso a su tierra. Una propuesta que, por ahora, no será aceptada por parte del actual Rey de España, que no se plantea aceptar el regreso de su padre, ahora que han salido a la luz algunas de las confesiones de Bárbara Rey.

Sin embargo, a pesar de que en estos momentos Felipe VI no aceptará que Juan Carlos I vuelva a vivir en España. Desde Zarzuela ya han comenzado a prepararlo todo para el hipotético regreso del emérito. Pues, con la delicada salud del que fuera Rey de España, en la Casa Real se temen que en cualquier momento podría ser necesario repatriar a un Juan Carlos I que, bajo ningún concepto aceptaría pasar sus últimos días en Abu Dabi, lo que supondría una verdadera vergüenza para la Realeza española.

Juan Carlos I maneja dos opciones para volver

La realidad es que, a pesar de las constantes negativas por parte de Felipe VI, Juan Carlos I ya tiene en mente, dos opciones para poder instalarse de nuevo en España. En este sentido, la opción principal siempre fue la de encontrar un hogar adecuado a sus necesidades en Madrid. Concretamente en La Florida. Una exclusiva zona en la que habría adquirido recientemente un palacete que, podría acabarse convirtiendo en el futuro hogar del emérito. De hecho, desde Zarzuela ya se habrían comenzado a enviar muebles a dicho domicilio para agilizar el proceso de mudanza, en caso de ser necesario el traslado de Juan Carlos I.

Sin embargo, a pesar de que la opción de La Florida va ganando enteros, Sanxenxo sigue siendo el lugar en el que el emérito se siente más cómodo. Pues se trata de una zona alejada de las masas y donde considera que también podría vivir tranquilo, Sin embargo, no parece que vaya a ser el lugar de su residencia principal.

Así pues, a pesar de que las palabras de Bárbara Rey han provocado que Felipe VI se haya echado todavía más para atrás a la hora de aceptar el regreso de Juan Carlos I a España. Desde Zarzuela ya han comenzado a dejarlo todo listo para facilitar el regreso del Rey emérito a Madrid, en caso de que sea necesario su traslado.