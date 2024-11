Zarzuela está teniendo problemas con la vida privada que lleva Letizia a espaldas del rey

La Casa Real atraviesa un momento turbulento, y no precisamente por cuestiones de Estado. La vida privada de la reina Letizia parece haberse convertido en un dolor de cabeza para Zarzuela, especialmente tras una imagen que encendió las alarmas: la del rey Felipe VI y su hermana, la infanta Cristina, llegando juntos a una boda, mientras la reina se encontraba en París. Detrás de este evento, hay rumores de que Letizia lleva una vida cada vez más independiente, lejos del rey y de los deberes familiares.

La fotografía de Felipe y Cristina, publicada con orgullo, ha sido interpretada por muchos como un mensaje de reconciliación entre los hermanos, pero también como una clara señal de distanciamiento con Letizia. Según la periodista Pilar Eyre, la puesta en escena estaba "perfectamente orquestada", mostrando a la infanta en el lugar que hubiera ocupado Letizia. Esta aparente exclusión no pasó desapercibida, y la imagen fue vista como un golpe bajo para la reina, quien no habría tomado bien este acercamiento de Felipe con su hermana. Mientras tanto, Letizia estaba en París, representando a la Corona en los Juegos Paralímpicos, pero según Eyre, "totalmente sola" y "apartada del núcleo familiar". La distancia física se ha interpretado como el reflejo de una distancia emocional que, según expertos, parece irreversible.

Vidas Paralelas: La realidad del matrimonio de Letizia y Felipe VI

Ahora bien, el distanciamiento de Letizia con la familia del rey no se limita a una falta de conexión personal, sino que va mucho más allá. Se dice que la reina ha rechazado asistir a varios actos familiares, especialmente desde la reconciliación de Felipe con Cristina. Según fuentes cercanas a Zarzuela, esta decisión ha causado una profunda molestia, ya que se espera que la consorte apoye los esfuerzos de unidad en la familia real. Sin embargo, Letizia parece decidida a hacer las cosas a su manera, incluso si eso significa "romper el protocolo" y alejarse de los compromisos reales.

Los rumores de una relación tensa entre Letizia y Felipe VI se han intensificado, y muchos hablan de un supuesto acuerdo entre ambos para llevar vidas paralelas, siguiendo un modelo similar al de Juan Carlos y Sofía. Aunque sin oficializar un divorcio, la pareja estaría funcionando como un “equipo de trabajo” en público, mientras que en la intimidad apenas interactúan, lo que solo alimenta las especulaciones acerca de un eventual quiebre en su relación.

Una reina de fiesta y en compañía de un hombre misterioso

Las especulaciones sobre la vida privada de Letizia no terminan aquí. En las últimas semanas, se ha visto a la reina en distintos bares y restaurantes en horarios nocturnos, en lo que muchos consideran "una escapada de la rigidez de Zarzuela". Sin embargo, lo que ha generado aún más revuelo es la compañía con la que se le ha visto en estas salidas: un empresario misterioso que, según se dice, ha compartido con ella varias escapadas de fin de semana.

Este comportamiento, dicen los expertos, no encaja con la imagen reservada que se espera de una reina. Las supuestas salidas de Letizia han dado pie a todo tipo de teorías, incluyendo la posibilidad de una relación fuera del matrimonio. La Casa Real aún no se ha pronunciado al respecto, pero es claro que esta nueva "faceta" de la reina no pasa desapercibida.