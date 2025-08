Zarzuela ha pedido a Iñaki Urdangarin que aparente una vida más austera

Desde que se divorció, la vida de Iñaki Urdangarin ha dado un giro de 180 grados. El que fuera Duque de Palma ha encontrado en su separación el mejor negocio de su vida. Y es que, a pesar de que no ha trabajado ni ha hecho prácticamente nada desde que salió de la cárcel, la realidad es que Iñaki Urdangarin ha tenido una vida llena de lujos, como si se tratara de un empresario millonario. Solo con una importante diferencia: Urdangarin no trabaja ni hace nada, cobra por existir y por estar bien calladito. Es decir, está a sueldo de los Borbón a cambio de no contar ningún secreto.

En este sentido, a pesar de que Juan Luis Galiacho o Maica Vasco siempre han contado que el que fuera Duque de Palma no trabaja, pero gana más de 25.000 euros al mes gracias a los Borbón, desde Casa Real trabajan para evitar que esto sea público y se sepa. Por lo que, conscientes de que esto podría suponer un golpe durísimo para la imagen de la monarquía, han pedido a Urdangarin que tenga un perfil bajo.

Urdangarin y Ainhoa Armentia se dan demasiados lujos

Cuando ganas más de 25.000 euros al mes, la realidad es que llega un punto en el que no debes saber ni en qué gastarlos. Es por esto que, tal y como cuenta Maica Vasco, se han acostumbrado a viajar por todo el mundo hospedándose en los mejores resorts de lujo del planeta. Con todo incluido y gastando decenas de miles de euros sin pensar en trabajar ni en nada, solo en poner la mano para que los Borbón sigan pagando. Algo que se le da especialmente bien a la pareja.

Sin embargo, desde Zarzuela ya le han tenido que parar los pies a la pareja. Gastan muy por encima de lo que deberían y esto está comenzando a levantar suspicacias. Nadie se cree que Ainhoa tuviera tanto dinero ni que Urdangarin lo haya ganado con su empresa de coaching. Por lo que deben comenzar a frenar un poco.

Así pues, por el bien de todos, desde Casa Real ya han hablado con Iñaki Urdangarin para pedirle que comience a regular sus gastos, ya que son insostenibles e imposibles de ocultar al mundo.