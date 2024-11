Zarzuela manda a personas de confianza del rey a Vitoria para calmar a Iñaki Urdangarin

La separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sigue generando polémica, y esta vez la Casa Real ha decidido intervenir directamente. Fuentes cercanas a Zarzuela afirman que el rey Felipe VI ha enviado personas de confianza a Vitoria con el objetivo de tranquilizar a su excuñado y mantenerlo bajo control. La razón detrás de esta inusual medida es la creciente preocupación de que Urdangarin pueda romper su silencio y revelar información comprometedora sobre los miembros de la Familia Real, incluyendo a Cristina, Juan Carlos I, Felipe y Letizia.

Iñaki Urdangarin, que ahora vive con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, en un lujoso piso cercano a la residencia de su madre, ha estado exigiendo cada vez más dinero para mantener sus actuales estándares de vida. Sin embargo, la infanta Cristina, quien ya le abona una pensión mensual como parte de su acuerdo de divorcio, se ha negado a aumentar la cantidad, desatando la furia de su exmarido y aumentando las tensiones entre ellos.

Un chantaje millonario: Iñaki Urdangarin amenaza con revelar los secretos de la Corona

El entorno de Cristina asegura que Urdangarin ha aprovechado cada oportunidad para obtener beneficios económicos y mantener su lujoso estilo de vida. Con un coche de alta gama y otros lujos financiados por su exmujer, el ex duque de Palma no parece dispuesto a cambiar de vida, a pesar de que aún no ha encontrado trabajo desde su salida de prisión. Pero para la Casa Real, el verdadero inconveniente no son sus gastos desmedidos ni su vida opulenta, sino lo que él sabe y está dispuesto a contar si no se cumplen sus demandas.

Durante su tiempo en prisión, el ex jugador de balonmano recopiló información muy detallada en unas memorias que, de ser publicadas, podrían dañar seriamente la imagen de la monarquía. Sabe demasiado sobre Felipe VI, Letizia y, por supuesto, sobre su exesposa Cristina, y su silencio tiene un precio que Zarzuela parece dispuesta a pagar. No es para menos: en esas memorias, Iñaki podría revelar episodios que comprometerían la estabilidad de la Corona y harían tambalear la imagen que el rey Felipe VI ha intentado reconstruir.

Felipe VI envía a sus confidentes para contener a Urdangarin

Ante el peligro inminente de que Urdangarin revele información que podría poner en jaque a la Corona, Felipe VI ha tomado la decisión de enviar personas de confianza a Vitoria para que intenten calmarlo y mantenerlo contento y callado. Según las fuentes, la prioridad es evitar que Urdangarin se convierta en una “nueva Corinna Larsen” para la Familia Real, en alusión a la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, cuyas escandalosas declaraciones todavía afectan a la institución monárquica.

La infanta Cristina, por su parte, ha dejado claro que no cederá a más chantajes y se ha negado a aumentar la pensión que paga a su exmarido. Sin embargo, esta postura firme de Cristina está chocando con la estrategia de Zarzuela, que considera vital mantener a Iñaki Urdangarin en silencio. Para Felipe VI, el riesgo de una explosión mediática sería devastador, y por ello ha decidido tomar cartas en el asunto personalmente.