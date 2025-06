Zarzuela ordenó devolver el regalo que Juan Carlos I hizo a la infanta Sofía por el 18 cumpleaños

El pasado día 29 de abril en Zarzuela celebraron el 18 cumpleaños de la infanta Sofía. Una celebración en la que hubo más ausencias de las que le hubiera gustado a la hija menor de los Reyes de España. Y es que, a pesar de que sí que pudo estar junto a Felipe VI y Letizia, la infanta Sofía no pudo estar acompañada ni de Leonor ni de Juan Carlos I. Los cuales representaron dos ausencias muy importantes. Sin embargo, más allá del hecho que Sofía no tuvo ni a su hermana ni a su abuelo con ella, lo que más sorprendió no fue eso.

Sino que, lo que nadie esperaba era que, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, uno de los regalos que la infanta Sofía iba a recibir por parte de Don Juan Carlos era, ni más ni menos que un coche nuevo y de primera gama. Algo que Letizia no podía tolerar.

Juan Carlos I se ofreció a pagarlo todo para la infanta Sofía

De hecho, el regalo del emérito iba tan en serio que se llegó a ofrecer para pagarle el carnet de conducir a su nieta, junto con el coche y todos los gastos asociados. Sin embargo, con la excusa de que la niña ya tiene los coches oficiales a su plena disposición, Letizia se aseguró de rechazar un regalo que no quería ver ni en pintura. Pues, más allá de considerar que era algo inseguro para una joven de 18 años, también tenía una razón clara detrás.

Y es que si hay algo que Letizia no va a permitir nunca, es que sus dos hijas tengan algún tipo de contacto con su abuelo. La Reina de España detesta profundamente a Don Juan Carlos y no quiere que se vinculen con él ni con ningún oto Borbón. Las quiere aislar de la familia, cueste lo que le cueste.

De este modo, la infanta Sofía se quedó sin uno de los regalos más inesperado de su vida. Un coche de primera gama, que Juan Carlos I le había comprado como regalo para su 18 aniversario, junto al curso para sacarse el carnet de conducir.