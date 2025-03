Zarzuela pide a la infanta Cristina que vigile la vida que lleva Miguel Urdangarin en Madrid

Si hay algo que mete miedo en Zarzuela, es la posibilidad de que en la familia aparezca otro perfil similar al de Froilán. El hijo de la infanta Elena se convirtió en el mayor dolor de cabeza posible para Felipe VI, que hasta que no pudo desterrar a su sobrino y mandarlo hasta Abu Dabi, no fue capaz de descansar tranquilo. Sin embargo, el monarca español sigue sin poder descansar tranquilo del todo. Y es que parece que se está cociendo una personalidad similar a la de Froilán, con el cambio que está teniendo Miguel Urdangarin.

A lo largo de los últimos meses, el hijo de la infanta Cristina ha demostrado que ya no es ese joven ejemplar que parecía ser años atrás. Ahora, en su nueva vida en Madrid se ha comenzado a rodear de muy malas compañías. Los amigos de Miguel son unos jóvenes ricos de la capital que están acostumbrados a la buena vida. No hacen nada y viven de fiesta. Un estilo de vida que ha comenzado a absorber a Miguel Urdangarin.

Según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, el hijo de la infanta Cristina ha comenzado a disfrutar demasiado de la vida nocturna de Madrid, frecuenta los locales y reservados más conocidos de la ciudad y sale de jueves a domingo. Además, no es que solamente salga de fiesta, sino que también comienza a meterse en reyertas en las que seguridad y la policía han tenido que intervenir.

La infanta Cristina ya ha sido advertida por Felipe VI

Este cambio en Miguel Urdangarin no ha gustado nada en Zarzuela. Felipe VI no quiere a otro Froilán en la familia y ya ha advertido a su hermana, Cristina, que no puede tolerar el estilo de vida que lleva su hijo. Y es que no es que salga demasiado de fiesta, sino que también ha dejado de estudiar y ni se plantea la posibilidad de comenzar a trabajar. Algo que ha molestado profundamente a Felipe VI.

Así pues, en Zarzuela están visiblemente preocupados por la evolución que muestra Miguel Urdangarin. El hijo de la infanta Cristina ha comenzado a parecerse demasiado a su primo Froilán de Marichalar, que se convirtió en el mayor dolor de cabeza imaginable para Felipe VI que no quiere tener que repetir lo que pasó con el hijo de la infanta Elena.