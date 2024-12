Zarzuela se prepara para un desenlace fatídico por la gravedad de los resultados médicos

El Palacio de la Zarzuela vive momentos de gran tensión y tristeza tras conocerse los graves resultados médicos de la princesa Irene de Grecia, conocida cariñosamente como la "tía Pecu". Fuentes cercanas a la familia real confirman que la hermana menor de la reina emérita Sofía atraviesa una situación de salud crítica, y los pronósticos no son alentadores. Según estas mismas fuentes, los médicos han advertido que su estado se ha deteriorado significativamente, dejando poco margen para la esperanza.

Irene de Grecia, de 81 años, ha sido una figura constante y entrañable en el entorno de la Casa Real española. A pesar de mantenerse fuera del foco mediático, su cercanía con su hermana Sofía y su papel como apoyo familiar han hecho que sea muy querida tanto por los miembros de la familia real como por quienes trabajan en Zarzuela. Conocida por su amor a los animales y su compromiso con diversas causas sociales, la princesa ha vivido gran parte de su vida en España junto a la reina emérita tras el exilio de la familia real griega.

En los últimos meses, los rumores sobre su delicado estado de salud habían aumentado, pero la confirmación de su gravedad ha golpeado duramente a los reyes eméritos, a sus sobrinos y al resto de los allegados.

La familia unida y preocupada por a tía Pecu

Los reyes Felipe VI y Letizia, así como la reina Sofía, han mostrado su apoyo incondicional durante estos momentos difíciles. Aunque desde Zarzuela se mantiene un estricto silencio oficial, fuentes confiables aseguran que la emérita está profundamente afectada. "Es un golpe muy duro para ella. Irene no solo es su hermana, sino también su confidente más cercana desde la infancia", comentó una persona cercana al entorno de la familia.

Por su parte, los hijos de la infanta Elena y la infanta Cristina también se han volcado en acompañar a su tía abuela en estos momentos, reforzando la unidad familiar en torno a Irene.

Irene de Grecia no está bien y su salud ha empeorado muy rápido Ha olvidado todo, incluso funciones vitales. La tía Pecu usa pañales todo el día porque no controla sus esfínteres. Tampoco duerme por las noches, no tiene control sobre su cuerpo

Un legado discreto pero profundo

Conocida por su estilo de vida sencillo y su carácter bondadoso, la princesa Irene representa una faceta de la realeza que conecta con valores tradicionales de cercanía y humildad. En estos momentos de incertidumbre, su figura se recuerda con cariño y admiración, mientras Zarzuela se prepara para despedir a una de las piezas más entrañables de su entramado familiar.

Aunque Zarzuela evita confirmarlo, los últimos movimientos indican que la familia real está tomando medidas para un posible desenlace en los próximos días. Se han intensificado las visitas de los más cercanos a la princesa, y se habla de la posibilidad de que los funerales se realicen en la más estricta intimidad, siguiendo el deseo de la propia tía Pecu de evitar actos públicos ostentosos.