Zarzuela transfiere altas sumas de dinero para callar el lío de faldas de Felipe VI

Últimamente una serie de revelaciones han sacudido los cimientos de la Casa Real española, revelando episodios que se creían en la sombra sobre la vida amorosa del rey Felipe VI y el papel que su padre, el rey emérito Juan Carlos I, habría tenido en ello. Las declaraciones del periodista Jaime Peñafiel en una entrevista con Rosa Villacastín han puesto nuevamente en el foco de atención a las decisiones que se toman en el palacio de la Zarzuela, incluyendo supuestas transferencias de dinero para evitar escándalos.

Peñafiel, conocido por su larga trayectoria como cronista real, ha calificado los matrimonios de la familia como “fracasados”, haciendo hincapié en la relación entre Felipe y su esposa, Letizia. Sin embargo, lo más impactante de su entrevista ha sido la mención de Eva Sannum, una modelo noruega que fue pareja del actual rey antes de que este se comprometiera con Letizia Ortiz. Según Jaime, Felipe tuvo que renunciar a su relación con Sannum debido a presiones familiares, y así se reveló un oscuro secreto: la posibilidad de que Juan Carlos I haya pagado a Eva para que se alejara de su hijo y evitar que el escándalo afectara la imagen de la monarquía.

La hipótesis de Jaime Peñafiel

Peñafiel planteó la hipótesis de que Juan Carlos habría ordenado algún tipo de pago a la modelo para que no hablara ni hiciera apariciones que pudieran incomodar a la Casa Real. En este contexto, menciona a Fernando Almansa, quien en su papel como jefe de la Casa Real fue el encargado de gestionar esta situación. Según el periodista, el rey emérito no tenía el valor moral de impedir que Felipe se casara con quien quisiera, pero, al mismo tiempo, no se opuso a usar dinero público para frenar un posible escándalo.

Estas revelaciones han reabierto el debate sobre la opacidad en las finanzas de la Casa Real y su relación con la prensa. Desde su silenciosa desaparición del circuito mediático, Eva Sannum ha mantenido un perfil bajo, lo que ha llevado a especulaciones sobre si la modelo firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de una suma considerable de dinero. La insinuación de que estos fondos podrían provenir del erario público ha generado una ola de indignación entre los españoles, quienes suelen cuestionar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución.

No es primera vez que se habla del precio del silencio

Muchos son los rumores sobre los miembros de la realeza, y algunos se han atrevido a hablar públicamente sobre la vida de estos personajes tan mediáticos. Uno de ellos es Joaquín Abad, quien hace un tiempo manifestó que Casa Real habría pagado a Isabel Sartorius y Eva Sannum para evitar que revelaran las preferencias y gustos sexuales de Felipe, además de alejarlas de la corona y de su vida. Esto se suma a las afirmaciones de Maica Vasco, quien sostiene que la reina Letizia ha acumulado una fortuna personal gracias a los pagos que recibe por mantener en secreto la orientación sexual de su esposo.

Por otro lado, el impacto de esta situación es notable no solo en la percepción pública de la monarquía, sino también en la vida personal de Felipe VI. La presión sobre el rey para mantener un imagen pulcra y desprovista de escándalos es constante, y esta revelación podría agregar otra capa de complejidad a su papel como monarca. Con los recuerdos de los escándalos que rodearon a su padre aún frescos, Felipe debe trabajar para preservar la legitimidad de la Casa Real en un mundo donde los secretos apenas permanecen ocultos.