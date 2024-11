Aitana, en guerra con una antigua amiga y hunde su boda con un plan secreto con Lola Índigo

Una de las amistades y parejas más recordadas de Operación Triunfo fue la que formaron Aitana y Ana Guerra. Fueron ellas las encargadas de componer una de las grandes canciones, nada más salir del concurso con ‘Lo Malo’. Sin embargo, parece que esa gran amistad tenía una caducidad muy marcada. Pues, así de claro lo ha dejado Aitana al no asistir a la boda de Ana Guerra. Y es que parece que la cantante tenía mejores planes que ir a la boda junto al resto de miembros de su edición de OT.

Una decisión, la de Aitana, que no solo sirvió para hacerle un feo a la que fuera su amiga. Si no que fue porque decidió dar prioridad a un compromiso con una televisión gallega antes que cambiar los planes para unirse a sus antiguos compañeros en una celebración a la que tampoco asistirá Lola Índigo la cual, igual que Aitana, declinó la invitación por parte de Ana Guerra. Una decisión que no ha gustado nada a la artista canaria.

Cepeda, gran parte de la culpa de su ausencia

Uno de los principales motivos de la ausencia de Aitana no es otro que la presencia de uno de sus ex en la boda. Se trataría de Cepeda, que, a diferencia de Aitana, sí que ha aceptado su invitación a una boda donde la presencia de medios iba a provocar que muchas miradas fueran dirigidas a Cepeda y Aitana, para ver cómo era su relación varios años después de haber dejado su vínculo. Algo que no ha hecho ninguna gracia a la artista, que ha optado por mantener sus compromisos televisivos.

Ante esta situación, pese a no haber hecho ninguna declaración pública, la realidad es que Ana Guerra está ciertamente contrariada por la decisión de la que fue su gran amiga en OT. Tal ha sido el enfado por parte de la novia, que habría confirmado que, incluso si hubiera un cambio de planes por parte de Aitana, esta ya no estaría invitada.

Lola Índigo se suma a la decisión

Por su parte, otra ausencia importante es la de Lola Índigo. La cual, por los mismos motivos que Aitana, habría preferido ausentarse de la boda, para evitar estar demasiado expuesta ante los medios de comunicación, los cuales no acaban de gustar a Mimi, que siempre ha optado por mantener su vida en privado, evitando demasiada exposición pública.

Así pues, pese a lo especial que es la ocasión, ni Aitana ni Lola Índigo van a estar en la boda de su amiga, Ana Guerra, que ha visto como por sus manías con la prensa, sus amigas han optado por dejarla sola en uno de los días más importantes de su vida.