Aitana se confiesa tras su dolorosa ruptura con Sebastián Yatra: “He tenido un bajón emocional”

Están siendo unos tiempos realmente complicados para Aitana. La cantante española acabó el verano de la peor forma posible al terminar su relación con Sebastián Yatra. Una ruptura que demostró ser especialmente dolorosa en aquellos conciertos donde la cantante rompía a llorar antes de entonar Akureyri, la canción que compuso junto al que ahora es su ex.

Una situación, la de su separación que, más de dos meses después de haberse confirmado, parece que sigue atormentando a una Aitana que, pese a haber trabajado junto a su entorno y a un buen soporte psicológico, no ha sido capaz de superar a Sebastián Yatra, el cual rompió el corazón de la artista española, la cual, en los premios Bazaar Women of the Year 2024, se abrió en canal para hablar de su estado emocional.

Un amor pasional que deja serias secuelas

La realidad es que el periodo de amor entre Aitana y Sebastián Yatra estuvo plagado de momentos llenos de pasión y fue una de las mejores etapas en la vida de la cantante. Sin embargo, como afirmó en su momento, las cosas buenas a veces se acaban. Y así fue su historia de amor con el artista colombiano, con el que pasó un 2023 y parte de 2024 de mucha felicidad. Sin embargo, todo ese jolgorio pasó a ser tristeza y desolación en cuanto el camino de Aitana y Yatra se separó.

Y es que, al ser preguntada sobre su situación emocional, la que fuera participante de Operación Triunfo, afirmó haber estado pasando unos momentos realmente complicados: “En los últimos meses, he estado triste y lo estoy. He tenido un bajón emocional”. Un bajón que, pese a no incidir en sus razones, es evidente que viene derivado de su ruptura con Sebastián Yatra.

De paso, punto y final a Miguel Bernadeau

Además, si lo que busca Aitana es paz consigo misma y con su pasado, estos días ha confirmado el movimiento definitivo para olvidar a otro de los amores de su vida. Pues, la española ha cerrado la venta de la casa que compartía con Miguel Bernadeau para así acabar con todos los rumores que hablaban de una posible reconciliación.

Así pues, Aitana comienza a dar pasos adelante para volver a ser esa persona feliz y risueña que nos demostró que era hasta que el mal de amores llegó a su vida de la mano de un Sebastián Yatra que todavía perturba la mente de la española.