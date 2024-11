Alaska y Mario Vaquerizo, relaciones de cama peculiares, no siempre juntos

Alaska y Mario Vaquerizo han sido, y siguen siendo, una de las parejas más llamativas y singulares del panorama español. Aunque hoy su presencia en televisión no es tan constante como en los tiempos de su reality show en MTV, su relación sigue despertando la misma curiosidad. Durante los años de su famoso programa, millones de personas se colaron en su vida y en la casa rosa que compartían en la calle Libreros de Madrid, un lugar que se convirtió en parada turística para muchos de sus fans.

A pesar de los años juntos, rumores e historias sobre la pareja nunca faltan. Se ha especulado sobre su supuesta relación abierta y sobre la orientación sexual de Mario, algo que, lejos de molestarlos, ambos han sabido manejar con humor y claridad. Alaska ha sido muy clara: después de más de dos décadas juntos, su relación se mantiene fuerte, el amor y el deseo están presentes, y, lo más importante, saben respetarse y darse espacio. Esta “libertad” es, según ella, uno de los secretos que les ha permitido superar las adversidades y mantener viva la relación durante tanto tiempo.

Mario Vaquerizo y Alaska hablan abiertamente de sus relaciones íntimas

Ante los rumores de una supuesta crisis o de que podrían tener una relación abierta, Mario Vaquerizo no dudó en desmentirlos hace tiempo. Explicó que aunque ambos disfrutan de su propio espacio y tiempo en solitario, no implica que tengan una relación abierta, sino que se valoran y respetan mutuamente. “Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro”, afirma Mario, dejando en claro que la independencia no compromete el compromiso que han construido.

Respecto a los rumores sobre su orientación sexual, Mario también ha sido muy directo y hasta divertido. Con su característico estilo, se define como una “mariquita inquieta”, explicando que, aunque algunos piensen que es homosexual o bisexual, en realidad no se siente identificado con estas etiquetas, y si lo fuera, no habría estado con Alaska todos estos años. “No me ofende que piensen que soy gay, pero sí me molesta que piensen que no deseo a mi mujer”, recalca Mario, defendiendo la autenticidad de sus sentimientos hacia Alaska y rompiendo estereotipos sobre su relación.

Polos opuestos se atraen

Alaska también ha hablado de sus diferencias de carácter, las cuales, curiosamente, han ayudado a fortalecer su relación. Según ella, aunque Mario es una persona fácil de llevar, tiene un lado difícil que saca a relucir de vez en cuando. “A veces me dan ganas de matarlo, pero él ya se ha olvidado de lo que dijo, y no sabe por qué estoy molesta", comenta con humor. Esta diferencia en sus personalidades les ha llevado a tener una convivencia intensa, pero equilibrada.

La relación de Alaska y Mario ha evolucionado sin perder la chispa, y aseguran que, mientras haya amor, pueden superar cualquier obstáculo. En cuanto a su vida íntima, ambos confirman que las apariencias engañan. Mario asegura que cumple muy bien en todos los aspectos y añade que Alaska, como mujer lista e inteligente, no estaría con alguien que no la deseara.