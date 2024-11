Antonio David vuelve a la carga contra Rocío Carrasco, “el karma, es ley de vida”

Se divorciaron hace más de veinte años, pero su enfrentamiento se ha alargado en el tiempo. Sus campos de batalla han sido los tribunales y los platós de televisión, pero desde que ambos se han retirado de la pequeña pantalla, ahora Antonio David Flores se vale de su canal de Youtube para lanzar sus dardos contra Rocío Carrasco o sus más allegados.

Su último ataque contra su exmujer y madre de sus hijos llega a colación de unas imágenes en las que Sofía Suescun, amiga de Carrasco, aparece cargando duramente contra Rocío Flores, a la que acusa de dejar a su madre sola en Navidad. Unas palabras que ahora debe comerse con patatas, puesto que ella tampoco tiene relación alguna con Maite Galdeano, su madre, desde hace meses.

Antonio David ataca a Rocío Carrasco

Antonio David Flores ha querido defender a su hija asegurando que Rocío Carrasco siempre pasa las Navidades con sus amigas las Campos, y de paso ha sembrado la duda sobre su exmujer desvelando un supuesto episodio por el que tuvo que pedir ayuda a un miembro de la familia de Ortega Cano, el viudo de Rocío Jurado.

“Me gustaría, Sofía, que en ese vídeo en el que le dices a mi hija que por qué no pasa las Navidades con su madre, le preguntaras a Rocío Carrasco, ya que eres tan amiga y su marioneta, qué fue lo que ocurrió durante esas Navidades. ¿Por qué tuvo que salir de su casa y llamar a un miembro de la familia de Ortega Cano para que la fuera a recoger?”, cuestiona Antonio David Flores, abriendo la puerta a todo tipo de especulaciones sobre lo que ocurrió realmente aquellas nefastas Pascuas.

“El karma, es ley de vida”

Además, Antonio David Flores ha escrito una especie de carta a Sofía Suescun que ha querido compartir con sus suscriptores. El malagueño se regodea de que ahora es ella la que ha perdido todo contacto con su madre, algo que hace pocos años recriminaba a Rocío Flores. También aprovecha para lanzar otro recadito a Rocío Carrasco, aunque velado.

“Las actitudes de tu madre me recuerdan mucho a alguien, pero eso no justifica tu comportamiento. Es ley de vida, el karma siempre llega. Ahora puedo entender lo oscura y triste que es tu vida, que da hasta miedo, y el por qué has pasado tantos años maquillando esa vida para que nadie se entere de cómo es de verdad”, dice Antonio David Flores.