Aumentan las preocupaciones para que Tamara Falcó se quede embarazada por inseminación artificial

Tamara Falcó sigue enfrentándose a una pregunta recurrente por parte de los periodistas: "¿Estás embarazada?". Su respuesta continúa siendo negativa, aunque cada vez se muestra más molesta ante la insistencia en el tema. La marquesa de Griñón contrajo matrimonio el pasado verano con Íñigo Onieva, a quien considera el hombre de su vida. A pesar de una infidelidad pasada por parte de Íñigo, que ella decidió perdonar, ambos parecen estar disfrutando de su vida como recién casados y mantienen el deseo de formar una familia.

La hija de Isabel Preysler tiene claro que la maternidad es uno de sus mayores anhelos. Sin embargo, parece que los intentos realizados hasta ahora no han dado resultado. Tamara ha expresado su decisión de buscar un embarazo de manera natural, descartando métodos como la inseminación artificial. En sus propias palabras, considera que si no logra concebir, es porque "Dios no lo quiere", y por tanto, no debe forzar el proceso. Esta postura también cuenta con el respaldo de Íñigo Onieva, quien comparte su deseo de tener hijos, pero respeta plenamente las decisiones de su esposa.

“Seguimos con la ilusión de formar una familia. Es un momento muy bonito para vivir en pareja. Hace poco que nos casamos y hemos viajado mucho (...) Tenemos esa ilusión, pero con tranquilidad porque estamos juntos y felices”, comentó Tamara recientemente.

Tamara Falcó reniega de la inseminación artificial

Aunque la pareja asegura no sentirse presionada, admiten estar cansados de las constantes preguntas sobre el tema. Tamara explica con su habitual naturalidad: "Cuando estás soltera, te preguntan ‘¿cuándo vas a tener novio?’; cuando tienes novio, te preguntan ‘¿cuándo os casáis?’ y ahora toca el niño. No siento presión, voy bastante a mi aire. Depende de Dios. Tengo plena confianza, si llega, fenomenal, y también conozco muchos matrimonios felices sin hijos”.

En su búsqueda de alternativas naturales para alcanzar la maternidad, Tamara ha depositado su esperanza en la naprotecnología. Este método estudia y sigue el ciclo de fertilidad de la pareja para identificar posibles causas de infertilidad, abordándolas de manera natural. Tamara conoció este enfoque gracias a una amiga que lamentó no haberlo conocido antes de su matrimonio, lo que despertó su interés en esta técnica.

Además, fuentes cercanas afirman que Tamara también se ha informado sobre los procedimientos necesarios para la adopción. Aunque la maternidad natural sigue siendo su prioridad, no descarta recurrir a la adopción en caso de que un embarazo no llegue a concretarse. Así, Tamara mantiene abiertas todas las posibilidades para cumplir su sueño de ser madre, siempre desde una perspectiva reflexiva y serena.