Bárbara Rey da la estocada final a su hijo Ángel Cristo, "con la conciencia tranquila"

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados en cuestión de pocas semanas. Su relación con el Rey Juan Carlos I, que hasta hace poco solo era un secreto a voces, se confirmó por todo lo alto después de que su propio hijo vendiera unas polémicas fotografías en las que los dos aparecían juntos a un medio extranjero.

Después, se publicaron conversaciones entre el monarca y la actriz que dejaban claro que entre ellos había mucho más que amistad. Un escándalo que ha sacudido la vida de Bárbara Rey y por el que ya ha tomado medidas legales contra su propio hijo, Ángel Cristo Jr. Le trae sin cuidado si finalmente acaba en la cárcel, puesto que ha emprendido la vía penal.

Nuevo dardo de Bárbara Rey a su hijo

La vedette está decidida a llegar hasta dónde haga falta para defender su honor y que su hijo pague por lo que ella considera un delito. Así lo ha dejado claro con un último mensaje que solo sus más allegados pueden ver. Si hasta hace poco en su estado de WhatsApp se podía leer “quiero profundamente a mis dos hijos y a mi nieta (hija de Ángel Cristo Jr.)”, el pasado 27 de octubre Bárbara Rey cambió esta declaración.

“Con la conciencia tranquila”, dice ahora la artista, dejando claro que su enfrentamiento con su hijo no le quita el sueño y que está segura de que ella se ha portado bien con él. Además, acompaña estas palabras de varios emoticonos navideños, con lo que parece decir que no le preocupa en absoluto estar separada de Ángel Cristo Jr. en las próximas fiestas de Pascua. Tiene a su lado a su hija Sofía Cristo, que, por cierto, tampoco quiere volver a saber nada de su hermano.

Sofía Cristo cuenta el maltrato de su hermano

La DJ se confesó sobre este asunto en el programa ‘Espejo Público’. Reveló que todo lo que estaba pasando le recordaba momentos muy oscuros de su pasado, a lo que la presentadora Susanna Griso expresó: “Sufriste malos tratos”. Sofía Cristo contesto: “Lo has dicho tú, que no me demande a mí”.

Aunque no quiso entrar en muchos más detalles por miedo a represalias legales, Sofía Cristo confirmó que los supuestos “malos tratos” se produjeron cuando ella ya era adulta y que se ha visto atada de pies y manos a la hora de emprender acciones legales: “Hablé con mi abogada y me dijo que es muy difícil porque el delito habría prescrito y, además, no tengo pruebas ahora”.