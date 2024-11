Bertín Osborne, acusado por una presentadora de Telecinco, "sintió atracción por mí y lo intentó"

Después de Julio Iglesias, es posible que Bertín Osborne sea el hombre que más fama de galán tiene en España. Así lo avalan los siete hijos que tiene de tres mujeres diferentes. El último es el que ha tenido con Gabriela Guillén, que llegó con polémica. Al principio, se resistió a reconocerlo como suyo e incluso aseguró en una entrevista en la revista ‘¡Hola!’ que “no ejerceré como padre”, unas palabras de las que poco después pareció arrepentirse.

Aunque poco a poco, Bertín Osborne se muestra cada vez más dispuesto a acercarse a su hijo pequeño, aunque su relación con Gabriela Guillén no tiene arreglo. Por lo visto, prefiere seguir viviendo como el donjuán que siempre han dicho que es.

El eterno ligón

Lolita Flores, Mar Flores, Terelu Campos, Ana Obregón… Son muchas las mujeres famosas se le atribuyen a la larga lista de amantes del presentador, pero hay otras tantas que guardan el secreto y otras que, pese a sus intentos, nunca cayeron en sus redes. Una de ellas es Sandra Barneda, presentadora de Telecinco y compañera suya. Así lo narró ella misma hace solo unos meses en el extinto programa “Así es la vida”.

“He tenido muy buena relación con él, excepto un momento en el que él sintió atracción por mí. Él lo intentó a su manera, invitándome a subir, y le dije que 'no, gracias’”, recordó Sandra Barneda. Pese a ese momento incómodo, la periodista y escritora asegura que no se siente molesta con Osborne y que todo sigue bien entre ellos. “No pasa nada. No te enfades, sabes que es verdad”, le dijo a Bertín desde el plató de televisión.

Las dos mujeres de Bertín Osborne

Pese al harén de mujeres que han pasado por su vida, el presentador solo ha estado profundamente enamorado en dos ocasiones. La primera, de Sandra Domecq, la madre de cuatro de sus hijos, Alejandra, Eugenia, Claudia y Cristian, que perdió la vida trágicamente poco después de nacer.

Años más tarde llegó su matrimonio con Fabiola Martínez, con la que tuvo otros dos hijos, Kike y Carlos. Ella ha sido su principal apoyo en la última etapa de su vida, y aunque se divorciaron en enero de 2021, entre ellos sigue existiendo muy buena relación. De hecho, en una entrevista con la revista ‘¡Hola!’, el empresario confesó lo “muchísimo” que echaba de menos a su exmujer: “Es la mujer más importante. Fabiola es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial”.