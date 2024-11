Cambio de planes de Dulceida al dar a luz, ni Alba Paul esperaba algo así, “me frustré bastante”

Unos días atrás Dulceida nos dejaba una de las mejores noticias del año al confirmar que había dado a luz de forma satisfactoria. La pequeña Aria llegó al mundo de la mano de sus madres y lo hizo como una bebé sana y fuerte. Algo que no nos podría alegrar más. Sin embargo, las cosas no acabaron de ir tan bien como Dulceida y Alba Paul habrían esperado. Y es que el parto no siguió el plan que tenían en su mente.

Como era de esperar, y como pasa en varios partos, no todo fue según lo previsto. Y es que, pese a haber comenzado con las contracciones a las ocho de la tarde, no fue hasta las once de la mañana del día siguiente que Dulceida pudo dar a luz. Algo que provocó que el parto fuera por cesárea. Algo que no acabó de gustar a la influencer, que como aseguró, “esperaba que el parto fuera vaginal. Pero no pudo ser”.

La frustración se apoderó de Dulceida

Pese a la gran ilusión por tener en brazos a Aria, la realidad fue que Dulceida tuvo que esperar un rato para poder estar segura con su hija en brazos. Y es que, como aseguró, su cuerpo estaba demasiado débil como para ponerse en pie, lo que provocó cierta frustración en la influencer, que aseguró que eso fue lo que más le costó: “Al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal”.

Sin embargo, por suerte, estaba presente la otra mamá de la niña. Una Alba Paul que en todo momento acompañó a Dulceida en un parto que, pese a haberse complicado más de lo esperado, acabó resultando en ese precioso nacimiento que llevaban nueve meses esperando y que, pese a la frustración inicial, ha dado una de sus mayores alegrías a Dulceida.

Nacimiento, con el fuet más polémico

Por otro lado, y como no podía ser de otra forma, Dulceida publicó una foto de su hija con un fuet de una reconocida marca en su mano. Algo que desató las críticas por las sospechas de haber hecho publicidad con una recién nacida. Algo que Dulceida se apresuró a desmentir rápidamente asegurando que no era nada de publicidad.

Así pues, con Aria ya sana y salva con sus madres, ya ha salido a la luz el primer problema que tuvieron que enfrentar Alba Paul y Dulceida con su hija, pues un nacimiento con cesárea no era la opción favorita de las influencers.