Carlo Constanzia tiene un pasado en Vallecas que asusta a Terelu Campos

Carlo Costanzia, conocido por su faceta de modelo, actor y como el hijo de la famosa Mar Flores, se encuentra en el centro de una serie de polémicas que han captado la atención mediática. Aunque recientemente logró obtener una notable suma de dinero tras vender la exclusiva del embarazo de su pareja, Alejandra Rubio, su situación económica parece estar lejos de lo que aparenta en redes sociales. A pesar de tener alrededor de 100,000 euros en su cuenta bancaria, el joven enfrenta serios problemas financieros que incluso lo han llevado a dificultades para pagar el alquiler.

El origen de sus problemas parece estar en su estilo de vida. Tras disfrutar de unas vacaciones de lujo en destinos como Ibiza, Málaga, Huelva y La Coruña, sus recursos económicos se vieron gravemente afectados. Residía en un modesto local adaptado como vivienda en la Colonia de los Taxistas, en Vallecas, pero tuvo que abandonar el lugar al no poder afrontar los pagos de renta. En una entrevista, Carlo comentó: “Contando cada céntimo, apenas llego a fin de mes. Esa es mi realidad y no me avergüenza decirlo”. Ante esta situación, decidió mudarse al piso de Alejandra Rubio en Aravaca, un cambio que ha generado numerosos comentarios y especulaciones sobre sus verdaderos motivos.

Terelu Campos desconfía de Carlo Constanzia

La mudanza ha despertado inquietudes debido a la proximidad del hogar de Alejandra con la residencia de su madre, Terelu Campos. Reconocida por su actitud protectora, Terelu parece desconfiar de las intenciones de Carlo hacia su hija. Según fuentes cercanas, la presentadora sospecha que el actor podría estar utilizando a Alejandra como una salida a sus problemas económicos. Estas preocupaciones han salido a la luz en programas de televisión, como el revelador testimonio de Kiko Matamoros en "Ni Que Fuéramos Shhh", donde destacó las tensiones existentes entre Terelu y Alejandra por esta relación.

“La relación madre-hija no es tan idílica como se muestra públicamente. Terelu sufre en silencio, y su preocupación por Alejandra va más allá de lo que se ve en pantalla", señaló Matamoros. Para Terelu, la rapidez y la intensidad de la relación entre Carlo y su hija han sido motivo de alarma. Le preocupa que Carlo vea en Alejandra una oportunidad más allá del amor genuino y que sus intenciones puedan estar motivadas por intereses personales. Según Matamoros, Terelu cree que esta "locura de juventud" podría tener un impacto significativo en la vida de su hija, cargándola con responsabilidades para las que aún no está preparada.

Esta historia sigue generando debate sobre las dinámicas familiares y los intereses personales involucrados, dejando a muchos pendientes de cómo evolucionará esta situación.