Chiara Ferragni tuvo una relación secreta con otro hombre antes de divorciarse de Fedez

Chiara Ferragni está cada vez más cerca de recuperarse por completo del doble golpe que recibió, tanto por la justicia italiana, que la acusó de estafa, como de su divorcio con Fedez, el cual ya tendría una resolución que, sin ser la que esperaba la influencer, ha servido para zanjar, de una vez por todas su por todas ese largo proceso, para romper definitivamente con su vida pasada y comenzar de nuevo, bien sea sola o con otro hombre.

Ante esta situación, no hay que obviar que detrás de la separación de Chiara y Fedez hay un pasado que todavía no se ha resuelto, como mínimo, públicamente. Pues, tanto la influencer como el rapero decidieron no hablar de cara al público sobre los motivos que los llevaron a emprender una vida lejos, el uno del otro.

Una relación abierta que no salió bien

Una de las principales teorías que se ha manejado a lo largo de estas últimas semanas, es la posibilidad que Chiara no acabara de respetar el acuerdo que tenía con Fedez de tener una relación abierta. Pues, como os contamos, otra influencer italia aseguró haber tenido un romance con el rapero, a sabiendas de que estaba en una relación abierta. Algo que se confirmaría tras las últimas informaciones que llegan desde Italia.

Y es que, fuentes italianas aseguran que al igual que Fedez, Chiara habría mantenido varias relaciones con otros hombres, varios de los cuales, eran amigos íntimos de su exmarido. Algo que, pese a que no llevó al enfado al rapero, sí que acabó dañando lo suficiente un matrimonio en el que todo parecía que Chiara había elegido sus romances con la intención de vengarse por los celos que había sentido.

Tras la guerra por los hijos, llega la paz

Sin embargo, nada salvará el futuro de un matrimonio que se ha roto de forma definitiva. Pues, Chiara está ya recuperando su vida sentimental con un alto empresario de Pirelli y con el acuerdo hecho para compartir la custodia de sus hijos y con la pensión también resuelta, ya no hay nada que tocar en cuanto a ese tema, pues ya está todo firmado y finalizado.

Así pues, poco a poco va saliendo la verdad detrás del sonado divorcio de Chiara y Fedez. Una relación que se acabó rompiendo por culpa de las venganzas y los ataques de celos dentro de una relación supuestamente abierta.