"Como los cerdos", Kiko Hernández acaba con el hijo de Carmen Borrego ante su fracaso profesional

José María Almoguera ha sido el último de la familia Campos en salir a la palestra. Hasta ahora se había mantenido alejado de la opinión pública y tenía una exitosa carrera detrás de las cámaras, pero ha seguido el ejemplo de su madre Carmen Borrego y ha dado el salto a los platós de televisión. Lo extraño de todo esto es que ambos parecen sentirse incómodos con esta nueva vida expuesta, una vida que ellos han elegido.

Fue José María Almoguera quien decidió vender la exclusiva de su boda a una conocida revista del corazón, y posteriormente se pronunció sobre su hijo, su divorcio y el enfrentamiento con su madre en otros medios del papel couché. Como colofón, varias entrevistas en programas de televisión en horarios de prime time.

Todos movimientos que parecen dirigidos a convertirse en la nueva estrella de la pequeña pantalla, pero lo cierto es que, de momento, no parece haberle salido muy bien…

El fracaso del hijo de Carmen Borrego

Con la misma intención de dirigir el foco hacia él, José María Almoguera abrió un perfil de Instagram el pasado verano. Se autodefine como apasionado del motociclismo y sus pasos parecen encaminados a colaborar con marcas relacionadas con este mundillo. Sin embargo, aunque ya han pasado más de tres meses desde que aterrizó en la red social, de momento solo cuenta con poco más de 3.900 seguidores.

El interés por José María Almoguera ha caído en picado desde que su madre decidió no hablar públicamente de su enfrentamiento, y de aquellos momentos de fama efímera solo quedan unos pocos photocalls por los que se prodiga y posa como una estrella. Un rápido declive que ha provocado la sorna de Kiko Hernández.

“Como los cerdos”

El programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ hizo públicas unas imágenes en las que José María Almoguera aparecía comiendo en la calle después de posar en un photocall. Una imagen un tanto decadente que demuestra que su agenda profesional ahora se centra en poco más que posar en alfombras rojas, una situación sobre la que Kiko Hernández comenta:

“Mañana él pondrá a parir a su madre otra vez. Él, que ha sido un productor de mucha seriedad, que te has dedicado a producir, ahora has quedado como el friki de los photocalls. Ahora solo vas a photocalls y a comer en la calle como los cerdos. Para lo que has quedado, con la carrera que tenías”.