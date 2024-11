Cristiano Ronaldo, muy disgustado con Georgina Rodríguez y por esto los quieren fuera de Arabia Saudí

No ha sido una semana nada sencilla para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Y es que, después de que la empresaria española tuviera que ser hospitalizada de urgencia para tratar una neumonía que la obligó a pasar varios días ingresada en el hospital, donde ha mantenido en vilo a toda su familia, pues estando tan lejos de España, era Cristiano Ronaldo, junto a sus hijos, los que mayor apoyo prestaron a la española, que ahora ya se encuentra plenamente recuperada.

En Arabia no gusta nada

Sin embargo, a quien parece haberle pasado factura el estrés de estos días, ha sido a Cristiano Ronaldo. El portugués cayó eliminado de la King’s Cup, donde falló un penalti y fue el foco de todas las críticas. Una situación que llevó a la afición de su equipo a culpar la atención que tuvo que prestar CR7 a una Georgina que estaba en una situación crítica de salud.

La realidad es que el perfil de mujer de Georgina Rodríguez no es el que más gusta en Arabia Saudí, donde a quien querían era a Cristiano Ronaldo, no a su mujer, la cual, no sigue las costumbres propias de las mujeres del país de Oriente Medio. Hecho que ya estaría comenzando a molestar demasiado a las autoridades saudíes, que si ven que, además e ir en contra de su cultura, ven como distrae a su gran estrella, Cristiano Ronaldo, podría acabar dando la orden de dar por finalizada la vinculación del portugués con el Al-Nassr, su actual equipo.

De cena, mientras Cristiano sufría

Para acabar de colmar el disgusto de Cristiano Ronaldo, Georgina decidió irse de cena con sus amigas en un muy prestigioso restaurante de Riad, mientras que su marido estaba siendo humillado y eliminado de una de las competiciones más importantes del año. Algo que, como se ha informado, ha dejado muy disgustado a CR7, que, tras tener que estar muy pendiente de Georgina, ahora ha visto como ella lo dejaba solo en una noche clave para él.

Una situación que seguro acabará pasando factura a la pareja del momento en Arabia Saudí, pues un competidor como el portugués no estará nada contento de haber perdido la concentración y un partido importante para cuidar a una Georgina que, mientras él jugaba, estaba a su aire con sus amigas.