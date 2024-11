De ganar varios premios Goya como Penélope Cruz a a denunciar que abusaron de ella cuando era una niña

Maribel Verdú es una de las actrices más destacadas y respetadas de España. Nacida en Madrid el 2 de octubre de 1970, comenzó su carrera artística desde muy joven, sobresaliendo rápidamente por su talento y versatilidad. Su primera aparición en el cine fue en 1984 con la película *27 horas*, y desde entonces ha participado en más de 60 películas, colaborando con algunos de los directores más reconocidos de España y del mundo.

A lo largo de su trayectoria, Verdú ha recibido numerosos premios, entre ellos dos Premios Goya por sus actuaciones en *Siete mesas de billar francés* (2007) y *Blancanieves* (2012). Su trabajo abarca una amplia variedad de géneros, desde dramas profundos hasta comedias ligeras, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a cualquier papel y su gran comprensión del arte interpretativo. Además del cine, ha tenido una presencia destacada en el teatro y la televisión, consolidándose como una figura clave en el entretenimiento español.

A pesar de su éxito en España, Maribel Verdú tomó una decisión que sorprendió a muchos: rechazó la oportunidad de establecerse en Hollywood. Esto fue motivado por su deseo de no promocionarse internacionalmente. Verdú siempre ha valorado su privacidad y prefiere elegir proyectos que le apasionen, sin las presiones de la industria estadounidense. Para ella, trabajar en España le permite desarrollar su carrera de forma auténtica y sin las exigencias de Hollywood.

En varias entrevistas, la actriz ha manifestado sentirse plenamente satisfecha con su carrera en España y no ha visto la necesidad de buscar fama internacional. Para Verdú, la calidad de los proyectos y la satisfacción personal han sido siempre más importantes que la fama mundial. Esta decisión le ha permitido mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, algo que considera esencial.

Con su carrera, Maribel Verdú ha demostrado que no es necesario ir a Hollywood para alcanzar el éxito. Su enfoque en el cine español le ha permitido involucrarse en proyectos de gran relevancia cultural y valor artístico. Ha trabajado con directores como Guillermo del Toro en *El laberinto del fauno* (2006) y Alfonso Cuarón en *Y tu mamá también* (2001), filmes que han tenido un fuerte impacto tanto en el ámbito español como en el internacional, pero siempre manteniéndose fiel a sus raíces y a su carrera en España.

La decisión de no proyectarse en el extranjero también refleja su compromiso con el cine español y su deseo de apoyar la industria cinematográfica de su país. Ha sido una defensora del cine hecho en España y ha utilizado su influencia para apoyar a nuevos talentos y proyectos nacionales. Su trayectoria es una prueba de que la autenticidad y la pasión por el arte pueden ser más gratificantes que la fama global.

Maribel Verdú ha pasado por momentos muy duros a lo largo de su trayectoria, tal y como relató en un documental. “Existe gente que abusa de su poder, en nuestra profesión y fuera de ella. Gente muy importante me ha vetado hasta en diez películas por negarme a hacer portadas”, aseguraba, dejando completamente sorprendidos a todos los allí presentes. “A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio. Fueron mis padres al juicio por mí, claro, porque yo era menor de edad. Yo me atreví, pero entiendo a las personas que no se atrevieron”, señalaba.

“Pasó algo muy fuerte y tuve que ir a por dos compañeros para ver si quería repetir lo que a mí me había dicho delante de ellos. Esa persona se quiso morir. Con ellos delante no se atrevió. Yo de esas he vivido así”, zanjaba.