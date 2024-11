El cáncer de ovarios de Sara Carbonero por el que ha dicho 'adiós' a su vida pasada

Fue en el mes de mayo de 2019 cuando diagnosticaban a Sara Carbonero un cáncer de ovarios. Una triste noticia por la que la toledana tuvo que cambiar toda su vida: “Me quedé en shock. Era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada”, confesó hace unas semanas tras varios años de silencio con respecto a este asunto.

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años... No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla", aseguró recientemente durante un discurso de un acto celebrado en Madrid. "Estoy aquí para mandar un mensaje de aliento para todas las personas que estén conviviendo, porque no me gusta nada los términos bélicos (batallar y así), con esta cruel enfermedad".

¿Qué es lo que ha aprendido la ex de Iker Casillas de todo esto? La periodista explica lo siguiente: "He aprendido mucho sobre el valor del tiempo, que es el tesoro más preciado que tenemos. Sobre todo, he aprendido a vivir el presente y, además, como decía nuestro querido Pau Donés: ‘de manera urgente’. He aprendido que el poder del amor es tan potente que puede transformarlo todo".

Además, mostrándose totalmente emocionada por todo lo vivido, Sara quiso concluir su speach con la siguiente frase: “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste ni cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura: cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, y de eso trata la tormenta”.

Sara Carbonero pierde su trabajo (y también a Iker Casillas)

Como es habitual en estos casos, Carbonero estuvo retirada una temporada para centrarse totalmente en su curación y posterior recuperación. Entre medias, contó con su propio programa de radio en Radio Marca, el cual terminaron por cancelar. Su relación con Mediaset finalizó, y es por eso que la protagonista centró en su otra gran pasión, Slow Love, la marca que con tanto amor lleva siete años intentando levantar.

Además, en 2020 Sara Carbonero e Iker Casillas finalizaron su relación, y a principios de 2021 anunciaron públicamente su divorcio. Cabe recordar que mientras Sara era tratada de su cáncer, Iker sufría un infarto. Al parecer, todo ello les pasó factura y no lograron superar juntos las adversidades.