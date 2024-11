El nuevo destino de Sergio Ramos desata una nueva crisis con Pilar Rubio: “Me volvería a casar…”

Estaban siendo unos meses más que tranquilos para Pilar Rubio. La comunicadora comenzó una nueva andadura de la mano de Canal Sur y de Televisión Española formando parte de varios exitosos programas. Sin embargo, la paz de Pilar Rubio parece que pronto llegará a su final. Y es que, con el futuro de su marido, Sergio Ramos todavía en el aire, podría verse obligada a aceptar un cambio de aires que no parece que vaya a ser de su agrado.

Según cuentan las últimas noticias, el futuro deportivo de Ramos podría estar en Argentina, de la mano de Boca Juniors, obligando al de Camas a mudarse hasta Buenos Aires, provocando así, una mudanza mucho mayor de la que tuvieron que hacer cuando el futbolista fue a jugar a París. Y es que, un cambio tan grande no es algo que acabe de convencer a una Pilar Rubio que no está especialmente contenta con el posible nuevo destino de su marido. Y es que, irse a Argentina bloquearía cualquier opción de que Pilar pudiera seguir con sus apariciones en la televisión española. Dejando de lado su labor profesional.

Una crisis a 12 horas de distancia

Esta situación, según fuentes cercanas, habría provocado una importante crisis en la pareja. Pues, mientras que Ramos estaría pensando seriamente en dar el sí quiero a la oferta de Boca Juniors, Pilar Rubio estaría remando para que rechace la oferta del conjunto argentino para poder seguir con su vida en España. Lugar donde la presentadora puede compaginar a la perfección su vida personal y familiar mientras que Ramos se dedica a mantenerse en forma y a buscar un nuevo equipo que se acomode a sus necesidades.

La realidad es que mantener un matrimonio y una vida familiar con cuatro hijos a 12 horas de avión de distancia es algo realmente complicado. Pues, si Pilar quiere mantener su labor en televisión no contaría con el tiempo necesario para tomar de forma regular, vuelos transoceánicos, algo que, un futbolista profesional tampoco se puede permitir por razones físicas.

Pilar Rubio cambiaría su boda

En medio de esta crisis, Pilar Rubio ha optado por cerrar filas y no hablar del posible nuevo destino de Sergio Ramos de forma pública. Sin embargo, sí que lo ha hecho para referirse a su boda. Una celebración multitudinaria que, sin duda volvería a hacer: “No me arrepiento. Me volvería a casar porque ya sé como funciona y lo haría más rápido. En vez de comenzar a las cinco de la tarde, empezaría a las doce del mediodía”.

Así pues, en medio de los rumores sobre el futuro de Sergio Ramos, Pilar Rubio tiene claro que, pese a que volvería a casarse, debe haber límites a los cambios de vida de su familia, pues en cuestión de pocos años, pasar de Madrid, a París a Sevilla para acabar en Buenos Aires no es algo que guste demasiado a la presentadora, que comienza a estar harta.