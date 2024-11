Georgina Rodríguez no se habla con la familia de Cristiano Ronaldo, su madre no la soporta

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecía ser una de las más sólidas de todo el mundo del famoseo. Ambos acaban de celebrar el séptimo cumpleaños de Alana Martina, una de las hijas del portugués, en una celebración llena de alegría y con un ambiente más que familiar. Sin embargo, de puertas hacia adentro, la realidad es muy diferente. Especialmente, en cuanto a la relación de Georgina con su suegra.

Desde el primer momento en el que la española llegó a la vida de CR7, hubo ciertas dudas de parte de la familia del futbolista. Pues, su principal preocupación era la de evitar que alguien se aprovechara de la riqueza de Cristiano para vivir a costa de lo que genera su novio. Sin embargo, tras demostrar que su amor es verdadero, ha habido varias actitudes por parte de la española que no gustaron nada a Dolores Aveiro, madre de Ronaldo.

Un cuadro, la razón de la ruptura total

Según pudieron confirmar fuentes cercanas a Georgina Rodríguez, ella se dejó de hablar por completo con la familia de Cristiano Ronaldo después de que a Dolores Aveiro le sentara muy mal que, con el permiso de CR7, decidiera cambiar un cuadro en el que aparecía junto a su hijo, por otra imagen, retirando así, de la casa, cualquier recuerdo de la que es a día de hoy su suegra. Una decisión que enervó a una Dolores Aveiro que, desde entonces, no quiere ni ver a Georgina.

Ante este enfado por parte de la familia de su novio, Georgina no tiene ningún problema. Y es que, la española, lejos de tratar de reconducir la situación ha decidido seguir en sus trece y no intentar ningún tipo de acercamiento, dejando la pelota en el tejado de la madre de Cristiano Ronaldo, que, al menos, por ahora, no tiene intención de solucionar ni perdonar nada a Georgina.

Cristiano, muy incómodo por la disputa

De esta pelea, Cristiano Ronaldo es el que ha acabado saliendo más perjudicado. El portugués está más que feliz con Georgina como novia y tampoco piensa romper su relación con su familia, hecho que ha complicado mucho su vida, pues, al no poder coincidir Georgina con su madre, está obligado a tener que hacer malabares para tener contento a todo el mundo.

Así pues, ya ha salido a la luz el motivo por el cual Georgina Rodríguez no se dirige la palabra con la familia de Cristiano Ronaldo, cuya madre está realmente disgustada con las actitudes de la española.