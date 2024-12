Isabel Preysler se retoca la cara fuera de España

En los últimos años, numerosas celebridades han acaparado portadas y titulares en los medios de la prensa rosa en España. Sin embargo, es indiscutible que Isabel Preysler se ha mantenido como una figura destacada en este ámbito, ocupando un lugar privilegiado y diferenciado del resto. La madre de Tamara Falcó siempre ha pertenecido a los círculos más selectos de la sociedad española, lo que la posiciona como una figura muy distinta a otras personalidades del espectáculo como Belén Esteban, Cristina Pedroche o Ana Obregón.

Desde hace décadas, Isabel Preysler es considerada un ícono de referencia para los medios de comunicación especializados en temas del corazón. Este estatus, junto con la constante atención que han generado tanto ella como su familia, llevó a la periodista Paloma Barrientos a reeditar una biografía sobre Preysler. En esta nueva versión, Barrientos incluye un repaso de algunos eventos recientes en la vida de la socialité, actualizando el relato de una trayectoria que sigue captando el interés público.

Isabel Preysler se retoca en Miami

Uno de los detalles más llamativos que se han revelado con motivo de esta reedición es la preferencia de Isabel Preysler por realizar sus intervenciones de cirugía estética fuera de España. Específicamente, la ex pareja del escritor Mario Vargas Llosa opta por someterse a estos procedimientos en Estados Unidos, concretamente en Miami. Según explica Barrientos en una de las entrevistas relacionadas con el libro titulado Isabel Preysler, Reina de Corazones, “ella se ha hecho operaciones que no le han quedado muy bien. La de la nariz no le ha quedado bien, pero es que ella no se realiza estas intervenciones en España; desaparece y se va a Miami”.

Este dato ha sorprendido a muchos, ya que refuerza la imagen de exclusividad y distinción que siempre ha rodeado a Isabel Preysler. No obstante, más allá del lugar donde se haya sometido a estas intervenciones, lo cierto es que los últimos retoques estéticos que se ha realizado no han resultado tan satisfactorios como seguramente ella esperaba. Estas decisiones han generado opiniones divididas sobre el impacto de dichos procedimientos en su imagen pública.

En definitiva, Isabel Preysler continúa siendo una figura que despierta gran interés mediático. Su estilo de vida, elecciones personales y la manera en que enfrenta el paso del tiempo siguen generando titulares y consolidando su posición como una de las personalidades más influyentes de la prensa rosa en España.