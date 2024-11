Jennifer Lopez encuentra a la pareja para superar a Ben Affleck y va de cena con sus nuevos amores

No están siendo unos meses nada sencillos para Jennifer Lopez, la actriz y cantante estadounidense está superando un complicado proceso de divorcio después de dejar su relación con Ben Affleck. Una separación para la cual ya ha encontrado el mejor refugio posible de la mano de sus dos mellizos, Emme y Max, los cuales la acompañaron en una noche en la que se mostró ciertamente liberada.

Y es que, JLo está atravesando una importante época de cambio en su vida personal, donde, ya fuera de su vida de pareja, está lista para disfrutar de su momento como soltera y como madre de dos hijos en los que ha encontrado el mejor de los apoyos para superar la dolorosa ruptura con Ben Affleck, la cual la dejó “sola, extraña y asustada”, como ella misma aseguró en una entrevista semanas atrás.

Cena para dar un giro de 180º

Según cuentan fuentes de Estados Unidos, en la velada prevaleció el buen ambiente y la sintonía entre los invitados. En especial entre JLo y Stevie Mackey, con el que la artista comparte una amistad muy cercana. Además, con la presencia de sus dos hijos de 26 años, Jennifer Lopez volvió a esbozar esa sonrisa que tanto hacía que no mostraba en público y con naturalidad.

Después de atravesar unos primeros meses amargos y de soledad, angustia y miedo, Jennifer López ha comenzado a dar los primeros pasos para salir de su complicada situación emocional. Y lo habría hecho de la mejor forma posible, con sus seres más queridos cerca.

Sin buscar más relaciones… por ahora

Por otro lado, si por algo puede estar tranquilo Ben Affleck, es que no lo han cambiado por nadie. Pues, como confirmó la propia artista americana: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”. De esta forma, quedó claro que con su separación, JLo no buscaba una nueva aventura con otro hombre, sino que buscaba encontrarse a sí misma.

Así pues, todo marcha por el buen camino en la vida de una Jennifer Lopez que tras la pasada cena en la que se volvió a ver a una JLo feliz y que cada vez está más cerca de superar la aparatosa ruptura con Ben Affleck.