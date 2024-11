Jennifer Lopez usó la mansión de Ben Affleck para verse con otros hombres

No están siendo tiempos sencillos para Jennifer Lopez, la neoyorquina está tratando de superar un doloroso proceso de divorcio en el que no acaba de olvidar el amor que en su momento sintió por Ben Affleck, con el que habría estado muy cerca de volver a formar pareja. Una tentación en la que JLo no está dispuesta a caer.

Ante esta situación, el plan de Jennifer no pasa por otra cosa que no sea tratar de buscar el lado positivo a su actual situación de soltería. Y es que, lejos de caer en la amargura de tener roto el corazón y de extrañar a su exmarido, ha tomado la decisión de abrazar su etapa de soltera y disfrutarla al máximo.

Con otros hombres en casa de Ben Affleck

Si bien es cierto que estando soltera JLo tiene absoluta libertad para hacer lo que quiera en su vida amorosa, la realidad es que resulta impactante plantearse esta nueva libertad de la neoyorquina mientras vive en la misma casa que compartía con Ben Affleck y duerme en la misma cama. Pues, quedó muy claro lo que Jennifer Lopez habría comenzado a hacer en su vida privada, después de que hablara una fuente muy cercana a ella: “Quiere tomarse un tiempo para estar soltera y encontrarse a sí misma de nuevo. Ese es el viaje en el que está”. Así lo aseguró dicha fuente a US Weekly.

En este sentido, todo apunta a que JLo estaría lista para comenzar a disfrutar una nueva soltería. Un proceso que habría comenzado para tratar de olvidar su mal de amores con Ben Affleck mediante citas con otros hombres en la misma mansión que compartía el actor.

Un golpe bajo a su exmarido

Como hemos comentado, JLo no tiene necesidad de responder a nada ni a nadie por lo que haga o deje de hacer en su vida amorosa. Sin embargo, resulta impactante que, mientras sigue viviendo en el que fue su antiguo nido con Ben Affleck, JLo esté teniendo encuentros con otros hombres para olvidar a su antiguo marido. Unos actos que podrían no hacer mucha gracia al famoso actor norteamericano.

Así pues, parece que Jenifer Lopez ya ha encontrado una cura para su duelo tras el divorcio de Ben Affleck. Y su plan no sería otro que disfrutar de su etapa de soltera con encuentros amorosos con otros hombres en la que fue la casa que compartía con Affleck.