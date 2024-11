Karol G cuenta toda la verdad sobre su enfado con Shakira, envidia y celos

Pese a la legendaria trayectoria de Shakira en el mundo musical, ya hace meses que se habla de una nueva reina de la música en Colombia. Y es que, con el crecimiento de una Karol G que no hace más que sonar en todas las listas de éxitos, ya no son pocos los que ponen a ‘La Bichota’ por encima de Shakira en su lista de prioridades. Especialmente con la salida de la nueva canción ‘+57’ con la cual espera reventar el mercado musical.

Este cambio en el orden de leyendas de la música colombiana es algo que podría no haber acabado de sentar especialmente bien a una Shakira que quiere seguir siendo el gran referente musical en su país. Desatando así una supuesta rivalidad que ha acabado salpicando a Karol G, la cual, lejos de mantenerse callada y al margen, optó por responder.

Por su parte, sin rivalidad aparente

Ante esta situación, la primera en salir al paso de los rumores fue la propia Karol G, que aseguró no tener ningún problema con Shakira, a la cual considera una absoluta leyenda de la música: “Yo siento que ella es legendaria. Viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo. Así que lo dejamos ahí. Ella es ella.”. Unas palabras que, pese a no evidenciar ningún mal ambiente entre ellas, tampoco aclaran que haya una relación especialmente buena.

Si bien ha quedado claro que, al menos, de cara al público no hay ninguna rivalidad ni envidia de parte de Karol G hacia Shakira, no son pocos los que aseguran que sí que hay cierta molestia por parte de la de Barranquilla, que no acaba de asumir del todo bien un cambio generacional que la estaría comenzando a dejar fuera de los primeros puestos en las listas de éxitos.

Nueva canción para revolucionar Colombia

Como hemos comentado, por si no fuera suficiente con ser la gran protagonista del verano con una de las canciones más sonadas de los últimos meses, Karol G se ha lanzado con nuevo tema llamado a romper todos los récords como lo es ‘+57’ el cual tiene todas las previsiones de opacar al resto de canciones que hayan salido o vayan a salir a la luz.

Así pues, por si no tuviera Shakira suficientes motivos como para tener envidia del espectacular éxito de la corta e intensa carrera de Karol G, con la nueva canción de la antioqueña podría tener todavía más razones para considerar que está siendo alcanzada por ‘La Bichota’.