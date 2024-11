Karol G deja de piedra a Feid, no hay embarazo ni su amor será para siempre, hay nuevo pretendiente

Después de un verano sensacional para Karol G, ha llegado el otoño y no parece que vaya a frenar la velocidad que lleva su asombrosa y estelar carrera. Y es que, si en lo profesional ya va sobre ruedas, parece que en su vida personal, la colombiana tampoco va a echar el freno de mano. Pues entre un posible embarazo y la propuesta de Mario Casas, no parece que ni Karol G ni Feid, estén pasando una época nada tranquila.

Mario Casas, un viejo amor de Karol G

Y es que, si hace unos días que se rumorea la posibilidad de que la pareja colombiana más famosa del momento, esté esperando el nacimiento de un hijo, ahora ha llegado Mario Casas para añadir picante y drama a la vida de pareja de Feid y Karol G, ya que, en una entrevista para El Hormiguero, el famoso actor español dejó una muestra de su admiración por La Bichota al asegurar que estaría encantado de colaborar en un videoclip suyo.

Una respuesta, la de Casas, que no dejará indiferente a la colombiana, que en 2017 aseguró estar enamorada del español: “Estoy completamente enamorada de Mario Casas. Hombres, vean esa película para que aprendan cómo es que tienen que enamorar a una mujer”.

No había un peor momento para Feid

Lo peor no es la simple existencia de ese romance secreto entre Mario Casas y Karol G, sino que lo peor, es que sale a la luz, en un momento especialmente delicado para la pareja. Y es que, se ha estado rumoreando que La Bichota podría estar embarazada. Una situación que no hará ninguna gracia a Feid, que todavía no ha salido al paso de dichos rumores. Pues, si el romance entre Casas y Karol G es cierto, podríamos estar ante el comienzo del fin para una de las parejas del año.

Por parte de ambos, el silencio al respecto de su situación sentimental es absoluto. Y es que ni Feid ni Karol G se han pronunciado ni por redes ni por ningún otro medio respecto de su estado como pareja, lo que hace más real la posible crisis que habría desatado Mario Casas con sus palabras sobre una posible colaboración con la Bichota.